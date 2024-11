È l’esilarante e graffiante commedia diretta da Roberto Ciufoli “Il Test” che, sabato 27 novembre alle ore 21.00 nell’unica tappa calabrese della sua tournée, alzerà ufficialmente il sipario sulla XX Stagione Teatrale Comunale di Castrovillari. Grazie all’impegno e alla costanza della Sinfony & Sinfony, fino al 19 gennaio 2022 tornano gli spettacoli al Teatro Sybaris di Castrovillari con un cartellone ricco di proposte per il grande pubblico, capace di coinvolgere e di avvicinare al teatro giovani e famiglie.

La stagione, firmata dalla direzione artistica di Benedetto Castriota e realizzata con il patrocinio del Comune di Castrovillari, della Regione Calabria e grazie al contributo della Gas Pollino, si aprirà con la commedia scritta dal drammaturgo spagnolo Jordi Vallejo che ha registrato il tutto esaurito da Barcellona a Madrid conquistando il pubblico ispanico. “Il Test”, messo in scena nella versione italiana da Roberto Ciufoli, anche interprete accanto a Benedicta Boccoli, Simone Colombari, Sarah Biacchi, ruota intorno alle quattro S: soldi, sentimenti, sesso, successo. Un crescendo comico e drammatico, che porta alla luce il non detto, le aspirazioni, le colpe e le speranze dei quattro protagonisti.

«Qualunque sia lo scopo di un test – scrive Ciufoli nelle note di regia – il risultato finale sarà sempre una scoperta o la conferma di un comportamento che addirittura può sconvolgere chi viene “testato”. È il nostro caso. I protagonisti della nostra storia vengono letteralmente travolti dagli esiti di quello che all’apparenza è solo un inoffensivo test comportamentale: preferisci la voracità del morso qui e ora o la pazienza dell’attesa di un futuro piatto più sostanzioso?».

Lo spettacolo

Hèctor e Paula, una coppia con qualche problema economico, devono affrontare la scelta che gli propone il vecchio amico Toni, in attesa che li raggiunga per cena Berta, la giovane fidanzata psicologa di successo. Una decisione apparentemente semplice: accontentarsi di una piccola ma immediata fortuna o aspettare lunghi anni per decuplicarla? Il dilemma che inizia come un semplice e teorico test di personalità, in un clima di divertita amicizia, diventa sempre più causticamente feroce, e mette progressivamente a nudo i caratteri, i pensieri reconditi e i delicati segreti dei quattro commensali. Fra battute di spirito al vetriolo e sferzanti dialoghi, i protagonisti vengono spinti a prendere decisioni che nell’arco di una cena cambieranno radicalmente le loro vite, forse per sempre.