Sos impresa, i lavoratori della Caffè Guglielmo e la giornalista Marika De Maria sono tra i vincitori della prima edizione del premio 'Carlo Alberto Dalla Chiesa'.



Si è svolta questa mattina, nella sala tricolore della prefettura di Catanzaro, la cerimonia di premiazione della “prima edizione del premio Carlo Alberto Dalla Chiesa”. L’iniziativa, ideata e organizzata dall'associazione InNovaTerra e promossa in collaborazione con Confcooperative Calabria, Confindustria Catanzaro, Associazione nazionale carabinieri e Fondazione Università Magne Grecia, intende individuare, segnalare e premiare quelle persone che, con la loro attività, promuovono attraverso l’innovazione sociale, lo studio o la creatività il contrasto alle mafie in ogni loro forma, ispirandosi agli stessi valori di coraggio, passione civile, positività e umanità che hanno fulgido esempio nella storia dell’uomo Carlo Alberto Dalla Chiesa.



Per la sezione “Impresa e Innovazione" ex aequo per i lavoratori della Caffé Guglielmo, che si sono opposti alle minacce mafiose, e alla Cooperativa Goel per lo sviluppo della linea di alta moda Cangiari, la sezione “studi e ricerche” è stata vinta da Sos impresa per il XIII rapporto dal titolo "Le mani della criminalità sulle imprese" mentre, Tiziana Di Masi e Andrea Guolo per lo spettacolo "Mafia in pentola" si aggiudicano la categoria "Comunicazione e arti".