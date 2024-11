L’incontro è stato organizzato in collaborazione con la Società Italiana di Cancerologia, la Alumni Association del Dottorato di ricerca in Oncologia Molecolare ed il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica dell’Università Magna Graecia di Catanzaro.

Si terrà il 5 e il 6 marzo presso l’aula magna A - Campus Universitario "S. Venuta" di Catanzaro il Regional Young investigator SIC Meeting dal titolo "Signal transduction and tumor microenvironment: new opportunities for cancer therapy”. Lo hanno annunciato il dr. Enrico Iaccino e il dr. Nicola Amodio, in qualità di referenti young per la regione Calabria della Società Italiana di Cancerologia. Il meeting, incentrato sulle più recenti acquisizioni nel campo dello sviluppo di strategie antineoplastiche mirate ad interferire con meccanismi di trasduzione del segnale e con le interazioni delle cellule tumorali con il microambiente che le ospita, vedrà la partecipazione di qualificati esperti internazionali in oncologia sperimentale e traslazionale, molti dei quali legati all'Università Magna Graecia da ben consolidati rapporti di collaborazione. Questo evento fornirà ai partecipanti la possibilità di approfondire queste ed altre tematiche ed offrirà ai giovani ricercatori dell'Ateneo un’attraente vetrina per la presentazione della loro ricerca e l'opportunità di interagire, discutere e stabilire contatti con numerosi giovani colleghi di altre Istituzioni italiane impegnati nella ricerca oncologica.

Il meeting inserisce nel quadro delle attività di formazione e disseminazione del progetto HEMMAS, finanziato dal POR Calabria FSE 2007/2013 - Asse V - Obiettivo Operativo N4, ed è stato organizzato in collaborazione con la Società Italiana di Cancerologia, la Alumni Association del Dottorato di ricerca in Oncologia Molecolare ed il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica dell’Università Magna Graecia di Catanzaro.