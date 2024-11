L’evento è promosso dall’ Associazione Culturale Gala al centro polivalente di via Fontana vecchia

Al centro polivalente di via Fontana vecchia a Catanzaro, l’Associazione Culturale Gala, in collaborazione con il centro Calabrese di Solidarietà di Catanzaro, presenterà una conferenza dal titolo: “Orecchio e voce, due chiavi per ritrovare armonia e salute”. Tutte le culture in passato hanno da sempre posto grande enfasi sull’importanza della Voce/Suono primigenio dalla quale tutte le cose sono emanate e proprio da poco in Russia, è stata accertata la correlazione importante tra suoni e struttura fondante del DNA umano.

Tali studi cioè, stanno investigando circa la possibilità di interagire e “modificare” il DNA, attraverso frequenze, suoni, parole. Da poco gli scienziati hanno ammesso la presenza dei campi bioelettromagnetici (grazie al lavoro di Nikola Tesla) e solo da qualche anno, le teorie e gli studi del dott. Masaru Emotu sull’intelligenza dell’acqua, stanno acquistando maggiore credibilità e la prospettiva del potere delle vibrazioni e delle frequenze, quindi dei suoni e delle parole, viene sempre più accettata anche dalla massa.

Approcci e utilizzo della voce

Per la prima volta nel nostro capoluogo ci sarà un incontro divulgativo nel quale si avranno tre approcci specifici sull’utilizzo della voce umana e le sue infinite potenzialità:

1) attraverso il metodo Soul Voice, la cui traduzione italiana è “Voce dell’Anima” metodo che considera la voce umana come chiave potente di auto guarigione e trasformazione;

2) attraverso il metodo “Tomatis” scopritore del famoso “effetto Mozart” ;

3) attraverso le sperimentazioni sul campo della voce umana durante la gravidanza e il parto.