Attesa a Catanzaro per la doppia performance. Le due opere rappresentano altrettanti capolavori del Verismo, simbolo dell’Italia rurale dell’Ottocento

La doppia rappresentazione di “Cavalleria Rusticana” di Pietro Mascagni e “Pagliacci” di Ruggero Leoncavallo aprirà domenica 20 ottobre la stagione artistica del Politeama di Catanzaro. In “Cavalleria Rusticana”, il regista Luciano Cannito ha affidato il ruolo di Santuzza al soprano Maria Pia Piscitelli, quello di Lola al soprano Giorgia Teodoro, quello di Lucia al mezzosoprano Caterina Riotto, quello di Turiddu al tenore Enrico Terrone e infine quello di Alfio al baritono Pierluigi Dilentige. In “Pagliacci”, il soprano Maria Luisa Lattante sarà Nedda, il tenore Lorenzo De Caro, Canio; il baritono Alberto Mastromarino, Tonio, il tenore Marco Voleri, Peppe; il baritono Giovanni Guagliardo, Silvio. Un cast di assoluto valore - si legge in un comunicato dell'amministrazione comunale - che impreziosisce un allestimento importante di due opere che rappresentano altrettanti capolavori del verismo, simbolo dell’Italia rurale dell’Ottocento.