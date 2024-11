Tutto pronto per la I edizione del Premio ‘Vela d'argento’. Mercoledì 26 agosto, alle ore 21.30, nella splendida cornice di Piazza del Popolo, nel cuore del centro storico di Cetraro, l'evento più atteso dell'estate calabrese

Ospite della serata il leader dei Pooh, Roby Facchinetti. Al celebre interprete sarà consegnato il Premio Vela del Mediterraneo. Facchinetti chiuderà la manifestazione con un medley rdei successi dei mitici Pooh. Condurrà la serata Francesco Occhiuzzi, mentre la regia è affidata a Fabrizio Avolio.



Il premio “Vela d'argento” è voluto dall’Amministrazione Comunale di Cetraro e dal neo sindaco Angelo Aita e promosso dalla Regione Calabria. Una manifestazione a cura del Gruppo Monte Carlo, un vero e proprio orgoglio per il Tirreno cosentino, frutto del lavoro e della dedizione di un team di professionisti che dal nulla sono riusciti a realizzare un evento prestigioso “Modamare- Festival Nazionale della Moda. Una manifestazione che quest'anno compie 20 anni e che ha ospitato artisti di calibro nazionale e non solo. La squadra si muove, fin dalla prima edizione, sotto la direzione artistica di Giancarlo Zicarelli e alla conduzione di Francesco Occhiuzzi.

“Modamare” quest'anno presenta la prima edizione della “Vela d'Argento”. Il Premio che a poco alla volta era stato inserito nelle varie edizioni di Moda Mare, oggi rappresenta la manifestazione vera e propria.

Un riconoscimento nazionale che sarà articolato in cinque sezioni e che premierà illustri personalità che, nel corso della loro carriera, si sono distinte per professionalità e impegno sociale.

Nella suggestiva cornice del centro storico di Cetraro l'imponente scenografia farà da sfondo alle sfilate glamour di Alta Moda AGG di Antongiulio Grande, alle preziose collezioni di Scintille Montesanto e a momenti di puro spettacolo condotto da Francesco Occhiuzzi.

Nata nel 1995 da un'idea del Gruppo Monte Carlo, “Modamare” compie 20 anni considerata una delle più grandi manifestazioni del Sud Italia. Artisti di fama nazionale hanno animato le numerose edizioni come: Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio; Toquinho, Loredana Bertè, Federica Panicucci, Peppino di Capri, Anna Safroncik, Lola Ponce, Renato Balestra e la più recente partecipazione di Patty Pravo. Sono solo alcune delle star che hanno partecipato in questi anni a Modamare, assieme alle più grandi maison del Made in Italy.