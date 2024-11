“Moda Mare – Festival nazionale della moda” quest’anno spegnerà 20 candeline. Star della serata sarà la regina di Mediaset, Barbara D’Urso. La Barbarella nazionale, reduce dai grandi successi dei suoi quattro programmi tv che hanno fatto registrare boom di ascolti, affiancherà il patron della manifestazione Francesco Occhiuzzi nella conduzione. Tra i tanti ospiti della serata Anna Oxa e Michele Placido. L’evento cult dell’estate calabrese si terrà il 19 Agosto dal porto di Cetraro “Bandiera blu 2019” ed è patrocinato dal Comune di Cetraro e dalla Regione Calabria.

La soddisfazione del patron Francesco Occhiuzzi

Moda Mare è frutto di una geniale intuizione del patron e conduttore della manifestazione Francesco Occhiuzzi, giornalista e manager della Montecarlo Group communication. «Con il ventennale di Moda Mare si chiude un ciclo – dichiara Francesco Occhiuzzi – Quest’anno abbiamo puntato su un cast trasversale fatto di qualità, di nicchia, ed anche di popolarità. La scelta di Barbara D’Urso non è un caso, ma è frutto di una scelta pensata a lungo a tavolino sulla quale abbiamo lavorato diversi mesi. Non è facile avere in un evento del genere un personaggio come la D’Urso che non ha certo bisogno di popolarità. Lei ha scelto di partecipare a Moda Mare perché è un evento importante, con una sua storia fatta di grandi successi, sostenuto da un brand molto forte riconosciuto a livello nazionale.

Per la conduzione ci abbiamo lavorato un po’. Sono arrivate molte proposte di nomi importanti come Antonella Clerici e Simona Ventura, ma la scelta è ricaduta su Barbara D’Urso perché per noi, ma anche per il numeroso pubblico che la segue in ogni suo programma – conclude Occhiuzzi - è il personaggio televisivo più popolare».

Sfilerà anche la moda

Le grandi firme della moda italiana, hanno consacrato la manifestazione ad “evento” d’eccellenza dell’estate calabrese. Bellissime modelle, scelte tra le migliori agenzie italiane, sfileranno in passerella indossando le creazioni delle firme più prestigiose della moda italiana. La manifestazione, arricchita da un’imponente struttura tecnica, è considerata oggi tra i più grandi eventi di moda del sud Italia.

20 anni di successi

Nel corso di questi venti anni artisti di fama, nazionale e internazionale, hanno calcato il palco di Moda Mare come: Anna Tatangelo e Gigi D’alessio, Ivana Spagna, Toquinho, Gaia De Laurentiis, Loredana Berté, Mietta, Anna Valle, Federica Panicucci, Vanessa Gravina, Elisabetta Gregoraci, Matia Bazar, Anna Safroncik, Renato Balestra, Peppino Di Capri, Lola Ponce, Ron, Patty Pravo e tantissimi altri.