Chiara Ferragni è tornata. Dopo quasi due anni di assenza dalle settimane della moda, l’imprenditrice digitale ha fatto il suo rientro alla Milano Fashion Week, sedendo in prima fila alla sfilata di Dsquared2, lo show che ha chiuso il primo giorno di presentazioni dedicate alla moda femminile.

Un ritorno atteso, ma non privo di tensione. Ferragni è apparsa più emozionata del solito, con una timidezza che non le è mai appartenuta nelle occasioni pubbliche. “È bellissimo essere qui” ha detto ai giornalisti con un sorriso, lasciando trasparire la voglia di riprendere il suo posto nel mondo della moda dopo mesi turbolenti. “Ho riabbracciato persone che erano veramente felici di vedermi” ha aggiunto, sottolineando l’importanza di questo rientro dopo un lungo periodo lontano dai riflettori fashion.

Il ritorno alla Fashion Week segna una tappa importante in un momento di transizione per Chiara Ferragni. Gli ultimi mesi sono stati un turbine di scandali, polemiche e sconvolgimenti personali: prima il pandoro-gate, che ha messo in crisi la sua immagine e il suo impero economico, poi la separazione da Fedez, seguita da settimane di gossip impazzito, culminato durante il Festival di Sanremo.

Dopo essere stata al centro delle cronache per ragioni tutt’altro che glamour, la fashion week di Milano rappresenta una sorta di ripartenza. Un ritorno al suo habitat naturale, dove per anni è stata considerata una delle figure più influenti del settore.

Per il suo ritorno, Chiara Ferragni ha scelto un look che mescola sensualità e nonchalance: top nero con scollatura all’americana arricchito da fili di perline, maxi orecchini a cerchio (in pendant con l’anello) e pantaloni strappati dallo stile rilassato. Un outfit che incarna alla perfezione il DNA di Dsquared2, in occasione di uno show particolarmente significativo per il marchio: il 30º anniversario dei gemelli Dean e Dan Caten, fondatori del brand.

Alla sfilata, la Ferragni ha ritrovato vecchie conoscenze e compagne di front row, tra cui Anna Pepe e Annalisa, in un evento che ha celebrato tre decenni di moda fuori dagli schemi, tra pelle, denim e richiami al mondo cowboy.

Se questo sia il primo passo verso un vero ritorno in grande stile o solo una comparsata per testare il terreno, lo diranno le prossime settimane. Ma una cosa è certa: dopo mesi di silenzio, Chiara Ferragni ha ricominciato a farsi vedere nei posti giusti.