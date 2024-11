È previsto per il prossimo 6 maggio, nell'area dei calanchi, in provincia di Matera, il primo ciak di "Don Chisciotte", un film tratto dall'opera teatrale del drammaturgo e regista Gerardo Guerrieri e ispirato al celebre romanzo di Miguel De Unamuno. La produzione - voluta da Lucana Film Commissione e Calabria Film Commission - sarà presentata ai giornalisti il 3 maggio, a Matera.

Per due settimane il set sarà a Pisticci, Montalbano Jonico, Craco, Borgo Taccone e Genzano di Lucania, in Basilicata; poi le riprese si sposteranno in Calabria, nell'Alto Jonio cosentino.

«Attraverso un casting tenutosi la scorsa settimana fra Potenza e Matera - è scritto in una nota - sono stati selezionati gli attori lucani Gabriella Bagnasco nel ruolo di Dulcinea, Carlo De Ruggieri, Giovanni Capalbo e Michele Ferrara. Tra i professionisti lucani coinvolti anche il direttore della fotografia Ugo Lo Pinto, l'organizzatore generale Franco Campagna e l'assistente alla regia Angelo De Luca».