'In viaggio con Adele' di Alessandro Capitani ha vinto la 16esima edizione del Magna Graecia Film Festival di Catanzaro, rassegna dedicata alle opere prime e seconde del cinema italiano. A decretare il successo del film di Capitani è stata la giuria, presieduta dal regista Alessandro Genovesi. Il premio è stato ritirato, sul palco di Catanzaro, da Alessandro Haber, che a sua volta ha vinto nella categoria del miglior attore proprio per 'In viaggio con Adele'.

La pellicola racconta di una giovane ragazza, Adele, con la sindrome di Asperger, che vive da sempre sotto l'ala protettiva della mamma Margherita e che, alla morte della donna, incontrerà Aldo, vecchio attore che scoprirà di essere il padre e con il quale intraprenderà un viaggio alla ricerca della identità e della verità.

Gli altri premi sono andati al film 'Ride', esordio di Valerio Mastandrea alla regia, per la migliore sceneggiatura e per la migliore attrice, Chiara Martegiani, e a Simone Catania per la migliore regia con 'Drive me home'.

Il premio del pubblico al miglior film è invece andato a 'Domani è un altro giorno', di Simone Spada.

Gli ospiti dell'ultima serata

Infine, premio alla carriera al regista Pupi Avati, uno degli ospiti d’onore della rassegna, che sulla Calabria ha detto: «E una terra bellissima, ottima location per set cinematografici. Dovrebbe seguire l’esempio della Puglia, che da anni è un punto di riferimento delle produzioni».

La rassegna ideata, fondata e diretta da Gianvito Casadonte, che quest’anno, sul red carpet di Catanzaro, ha portato numerose star internazionali e nazionali, tra le quali Christopher Lambert, nella sua serata conclusiva ha visto anche la partecipaizone del trio Appassionante, di Alma Manera, Marco Morandi, del dottor Pierluigi Dilengite, Consigliere del Ministro dei beni e delle attività culturali Alberto Bonisoli, di Miss Mondo Italia 2019, Adele Sammartino e dell’attore Dario Bandiera.

I premi del Magna Graecia Film Festival, le Colonne d'oro, sono stati realizzati dal maestro orafo Michele Affidato.