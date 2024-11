Amantea si trasforma in un cinema a cielo aperto. Questo il progetto itinerante CinemAmbulante 2019 che avvicina il grande schermo alle persone. Ideato e diretto da La Guarimba, ha coinvolto le cinque province calabresi, con la prossima tappa prevista per Amantea.



Venerdì 21 giugno alle ore 20 arriva l’evento clou: appuntamento in Piazza La Calavecchia con il finale di Kino Guarimba, la residenza di cineasti e videomaker che, sentendo il desiderio impellente di creare, si sono rifiutati di seguire la strada della produzione “tradizionale” lasciandosi ispirare da questi luoghi. Durante la serata verranno proiettati circa 25 cortometraggi realizzati durante la residenza: short film che racconteranno con occhi stranieri paesaggi e volti di Amantea.



Sono 80 gli artisti stranieri (tra registi, fotografi, tecnici e attori) provenienti da 27 Paesi di tutto mondo che hanno risposto alla call di questa edizione invadendo letteralmente le strade di Amantea, dalla marina al centro storico, per girare film e corti. CinemAmbulante non ha solo riportato il cinema alla gente, ma ha ripopolato il comune cosentino in un periodo turisticamente calmo, un esempio di come la cultura può generare turismo responsabile. Ultime tappe prima del gran finale il 20 giugno a Badolato con il cinema dedicato ai più piccoli e in serata a Lamezia Terme all’Avant-garde con una selezione di corti che, in linea con la vocazione di CinemAmbulante, riflettono su grandi temi del presente, in primis diversità e integrazione.



Il progetto



Cinemambulante è un progetto multiculturale e multidisciplinare che vuole offrire una programmazione cinema per tutti ma anche una residenza di cinema Kino Guarimba, che ha l’obiettivo di usare la cultura come strumento di integrazione.

La rassegna è composta da opere cinematografiche realizzate da registi in rappresentanza di quei Paesi e culture ormai stabilite da tempo in Calabria. L’iniziativa è l’unica realtà in Italia ad aver vinto per tre anni consecutivi il bando MigrArti del Mibac. Dopo la chiusura del bando MigrArti, l’associazione La Guarimba ha deciso di andare avanti per non far morire l’iniziativa.