Color Run, è una “fun race” (ovvero gara divertente) famosa in tutto il mondo. In 5 anni l'evento ha colorato 17 città, visto correre 364.150 persone. Quest'anno non saranno i soliti due kilometri, ma tre il che renderà le strade di Sant’Andrea Apostolo dello Ionio ancora più colorate e piene di vita. Quest'anno la corsa è arrivata alla sua seconda edizione, nel comune catanzarese, dopo il grande successo della prima. L'evento è puramente ludico, non bisognerà essere corridori professionisti per parteciparvi.

Il progetto è frutto della sinergia tra l’Associazione Villacolle e l’Associazione Pro Loco Sant’Andrea. La peculiarità della Color Run è che non è una gara competitiva ma è un evento che si svolge in un contesto ricco di colori, musica, festa ed allegria. L'obiettivo, infatti, non è raggiungere la massima performance sportiva, bensì raggiungere il massimo livello di divertimento e di benessere. Le regole fondamentali sono due: colorarsi e avere tanta voglia di divertirsi.

I partecipanti dovranno vestirsi di bianco e durante la corsa saranno previsti 5 punti colore dove verranno cosparsi di polveri colorate. Arrivati al traguardo ci saranno balli e festeggiamenti di fronte al palco, allestito per la manifestazione. A ritmo di musica, saranno tutti coinvolti in uno Schiuma Party. Questo evento si chiuderà con un maxi cannone che sparerà schiuma arricchendo ancor più di energia ed entusiasmo l’atmosfera.

La partenza è fissata per le ore 19:00 da piazza Martin Luther King e l'arrivo sarà sul lungomare dove ci saranno stand e punti ristoro.