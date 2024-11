La manifestazione promossa dall'associazione pasticceri gelatieri artigiani

Si terrà a Gioia Tauro lunedì 31 luglio ore 19 lungomare la festa provinciale del gelato con immaginazione del villaggio del gelato. Dopo il grande successo che ha caratterizzato l'evento di domenica scorsa a Polistena, l'associazione pasticceri gelatieri artigiani è pronta a bissare con la festa gioiese che era in programma per oggi. A Polistena migliaia di famiglia hanno gustato un ottimo gelato e ammirato i gelatieri all'opera nella produzione del gelato artigianale.

L’iniziativa dedicata al gelato

L’iniziativa è nata dalla collaborazione tra l’Associazione pasticceri gelatieri artigiani e la Federazione italiana dei gelatieri. Il villaggio del gelato sarà quindi sul lungomare di Gioia Tauro lunedì 31 luglio. I trenta gelatieri dell’Apga produrranno il gelato davanti ai consumatori, permettendo ai bambini presenti di vedere dal vivo tutte le fasi che portano alla nascita di un ottimo gelato artigianali con prodotti di qualità e del territorio.

Ed i protagonisti della festa saranno proprio i prodotti a chilometri zero che saranno valorizzati con i tradizionali gusti per i bambini e con i gelati al bergamotto, al limone, all’arancia, al mandarino, alla liquirizia, al kiwi e al melograno. Tutti i partecipanti alla festa del gelato potranno gustare un cono gelato con una offerta volontaria di un euro. Tutte le offerte saranno poi utilizzate per finanziare dei corsi professionali per ragazzi che intendono misurarsi con il mondo della pasticceria.

Come nasce il gelato artigianale

“Una delle cose più belle di questa manifestazione – ha detto il presidente dell’Apga Antonio Ravese – sarà quella di fare vedere ai consumatori come si fa il gelato artigianale. Per questo abbiamo deciso di allestire all’aperto un laboratorio professionale”. Alla festa del gelato parteciperanno anche il presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria Ninni Tramontana, il presidente provinciale di Confesercenti Claudio Aloisio e il presidente nazionale della federazione italiana dei gelatieri Nicola Netti.