«A nome di tutti i calabresi sento di rivolgere i miei auguri ad una magnifica donna calabrese per i suoi 70 anni. Auguri a Loredana Bertè, che con i suoi capelli blu, gioca ancora aggi a sostenere che non è una signora ma invece lei è una delle migliori signore della canzone italiana».

Così, in una nota, Jole Santelli, presidente della Regione Calabria.

«Icona di molte stagioni, star musicale di elevato spessore sempre capace di contaminare con le più attuali tendenze musicali – aggiunge Jole Santelli – Loredana Bertè è un fulgido esempio di donna calabrese che non si è arresa ai vizi patriarcali e ai soprusi maschilisti, come ha coraggiosamente denunciato per questo compleanno offrendo un esempio a molte donne che subiscono in silenzio. Una donna tosta capace di passare dalle vette delle classifiche alla routine dei concerti di periferia per poi rinascere rimanendo sempre Loredana Bertè, difendendo l'onore e la memoria della sorella Mia Martini. Mai oscurata dalla figura dei suoi uomini, ma sempre e solo Loredana, grande artista della musica italiana, orgoglio di Calabria, buon compleanno da tutti noi. La luna continua a bussare per te».