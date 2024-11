La cantante si esibirà l’8 agosto alla Summer Arena di Soverato

E’ iniziato il conto alla rovescia per il secondo appuntamento in programma alla Summer Arena di Soverato, il prossimo 8 agosto. Dopo il grande successo dell’apertura, affidata al duo formato da J-Ax e Fedez, la struttura allestita e gestita dalla Esse Emme Musica di Maurizio Senese si prepara infatti ad accogliere il concerto di Fiorella Mannoia, che sul palco al campo Marino presenterà “A te”, il suo personale omaggio a Lucio Dalla, persona a cui era legata da anni da un rapporto profondo di stima e affetto reciproci, una persona che ha segnato il suo percorso artistico e personale, che ha fortemente influenzato il suo modo di esprimersi.



In questo tour, Fiorella Mannoia presenterà non solo i brani che ha incluso in “A te”, ma anche altri brani del repertorio di Lucio Dalla per straordinari ed irripetibili eventi interamente dedicati a lui.

Come gli altri artisti ospiti della Summer Arena, anche Fiorella Mannoia riceverà, in occasione del concerto di Soverato, il Pitagora d’argento, l’opera del maestro orafo Michele Affidato dedicata al filosofo e matematico dell’antica Kroton, ideata e realizzata al fine di promuovere in importanti eventi la storia e la cultura del territorio calabrese.



I biglietti per assistere al concerto di Soverato sono in prevendita attraverso il circuito Ticket Service Calabria, partner di TicketOne, nei punti vendita abituali e online. La Summer Arena si suddivide in vari settori tutti con posti a sedere numerati. Per il concerto di Fiorella Mannoia i costi sono i seguenti: 85,00 € Settore Vip; 48,00 € Settore Gold; 43,00 € Settore Poltronissima; 38,00 € Settore Poltrone e Tribuna Frontale; 33,00 € Tribuna Blu e Gialla.