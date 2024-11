Sul palco, sabato 20 gennaio, due maestri di alta caratura: Tatiana Malguina e Rodolfo Rubino

La città della musica lascia la consueta sala concerti del Centro studi musicali “Verdi” per approdare nella magica cornice del Castello ducale di Corigliano, gestito dall’associazione “White Castle” per un concerto d’eccezione per pianoforte a quattro mani. Appuntamento sabato 20 gennaio alle ore 19, ad esibirsi due maestri di alta caratura: maestro Tatiana Malguina ed il maestro Rodolfo Rubino. Il concerto gratuito, sulle opere dei padri della musica classica Wagner, Brahms, Balakirev, Grieg, Liszt, ?aikovskij e Janá?ek, sarà impreziosito dalle note di sala di Piergiorgio Garasto.

I primi passi del duo

Tatiana Malguina e Rodolfo Rubino hanno avviato il loro sodalizio artistico 20 anni fa al Conservatorio Regional di Ponta Delgada (Azzorre - Portogallo), in cui insegnavano pianoforte. Da allora hanno dato concerti a quattromani e a due pianoforti in Italia, Portogallo, Svizzera, Francia, Turchia e Russia. Il duo pianistico Malguina-Rubino, ha eseguito in prima esecuzione assoluta opere per due pianoforti, a loro dedicate, composte da compositori contemporanei quali Vincenzo Palermo, Evgueni Zoudilkine, Francesco Perri. Tra i molti eventi nei quali il duo ha partecipato, si segnalano i concerti in Portogallo per l'anniversario di Mozart del 2006, in cui ha interpretato le tre grandi sonate a quattro mani e la sonata per due pianoforti, la partecipazione al Festivais de Outono de Aveiro, quell'anno dedicato al compositore austriaco, il concerto tenuto a marzo del 2014 nell'ambito del Festival de Primavera di Vila Praia de Âncora, con musiche di Sergei Rachmaninoff, Ottorino Respighi, Francesco Cilèa e Marco Enrico Bossi e quello tenuto in Russia ad agosto del 2015, nell’ambito del Festival dei paesaggi musicali del Museo Statale di Ryazan. Nel novembre 2017 Tatiana e Rodolfo hanno dato un concerto per due pianoforti presso la Filarmonica di Arkhangelsky per la stagione concertistica. Nel corso del concerto sono stati interpretate, in prima esecuzione assoluta e con grande successo, due elaborazioni concertistiche di Tatiana Malguina su musiche di Erik Satie e di M. Ippolitoff-Ivanoff.

Il repertorio

Il duo, nel corso degli anni, ha accumulato un repertorio estremamente variegato che comprende, oltre ai più importanti capolavori del genere "quattro mani", anche lavori raramente eseguiti nelle normali sale da concerto e che si focalizza sulle opere di quegli autori che meglio hanno saputo evidenziare le peculiarità di questa impegnativa formazione cameristica, "giocando" anche sulla sua aticipità: Brahms, Mozart, Liszt, Rachmaninoff, Shostakovic, Debussy, Strawinsky, Poulenc.

La kermesse

La fortunata kermesse, giunta alla sua XIII edizione, è stata ideata e diretta con creatività dal direttore artistico Giuseppe Campana, diventando un appuntamento fisso per gli appassionati della musica di qualità. Un ritrovo culturale ed artistico che spazia dalla classica musica da camera vissuta nella sala concerti del Csm di Rossano ad uscite nei luoghi di lavoro o in luoghi di arte e di storia come il Castello Ducale. La rassegna musicale è organizzata dal Centro studi musicali "Verdi" di Rossano.