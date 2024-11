Si parte con “La locandiera”. 16 compagnie teatrali amatoriali italiane si contenderanno il primo premio

Venerdì 18 e sabato 19 agosto nuovo appuntamento con la III edizione della “Mostra Nazionale d’Arte del Teatro amatoriale Italiano” con lo spettacolo “La locandiera” di “La compagnia dei giovani” (di Trento), per la regia di Michele Torresani. Venerdì 18 lo spettacolo andrà in scena al Quadrato Compagna di Schiavonea a Corigliano; sabato 19 a Cavea La Portella di Oriolo.

L’opera

La giovane Mirandolina gestisce con successo la sua moderna locanda districandosi senza compromettersi fra le attenzioni dei suoi principali ammiratori (e sostentatori): il nobile ma decaduto Marchese di Forlimpopoli e il ricco e generoso Conte d’Albafiorita che fanno ingelosire il suo storico fidanzato e fidato cameriere Fabrizio. L’arrivo del misogino cavaliere di Ripafratta e di due amiche che cercano di sbarcare il lunario, Ortensia e Dejanira, darà il via a una trama di sfide seduttive sino al colpo di scena finale.





Il progetto della manifestazione

Ad ideare la manifestazione: la Fita – Comitato provinciale Cosenza (Federazione italiana teatro amatori) con il patrocinio della Provincia di Cosenza; delle amministrazioni comunali di Corigliano Calabro, Oriolo, Rossano e Cassano all’Ionio; Unpli; Rotary Distretto 2100 – Corigliano, Rossano, “Sybaris”. A curare la direzione artistica del festival, il presidente Fita Comitato provinciale Cosenza, Antonio Maria D’Amico.

Il premio Ausonia

Il premio Ausonia ha visto la luce tre anni fa grazie all’intuizione del Presidente della Fita provinciale di Cosenza, Antonio Maria D’Amico. Quest’anno, grazie al successo conquistato nelle precedenti edizioni, diventa “Mostra del Teatro Amatoriale – Premio Ausonia”. Una rassegna che si articolerà in tre sezioni: premio Ausonia; premio Miglior regista e premio per il Teatro Popolare e di tradizione. L’edizione 2017 si svolgerà nei quattro grandi centri che compongono la Piana di Sibari: Corigliano Calabro, Rossano, Oriolo e Cassano all’Ionio e che rappresentano le porte d'accesso del Quadrato Compagna, come ha spiegato il direttore artistico D'Amico. In scena, 16 compagnie teatrali amatoriali italiane che si contenderanno il primo premio. A valutare le migliori produzioni una giuria di esperti del settore.