La Notte della Luna il 27 giugno prossimo aprirà la XX edizione del Festival delle Invasioni, manifestazione storicizzata di rilievo internazionale finanziata dalla Regione Calabria e dedicata dall’amministrazione di Palazzo dei Bruzi alle generazioni più giovani. Il claim di quest’anno è Stagioni d’Estate. L’iniziativa è articolata in tre sezioni: beni sognati, beni suonati, beni parlati.

La serata inaugurale

La luna piena di mercoledì sera sarà l’occasione per aprire il Festival con questo spettacolo inedito per Cosenza, prodotto dalla Compagnia Stabile dei Sonics, tra le prime al mondo del teatro acrobatico aereo. Il tema è la connessione tra le opere artistiche collocate lungo l’isola pedonale di Corso Mazzini e le performance aeree di dieci artisti. L’esibizione sarà suddivisa in diversi quadri disseminati lungo il MAB: luna calante, luna crescente, luna nera, luna piena. Sarà impiegata tra l’altro una macchina scenica di cira dieci metri di diametro e di 15 metri di altezza.

La presentazione a Palazzo dei Bruzi

Stagioni d’Estate è stato presentato nel corso di una conferenza stampa organizzata nel salone di rappresentanza di Palazzo dei Bruzi, dal vicesindaco Jole Santelli, insieme agli assessori al commercio e alla scuola Loredana Pastore e Matilde Spadafora Lanzino, al dirigente del settore cultura Giampaolo Calabrese e ad Eva Catizone, componente dello staff del sindaco. L’assessore Pastore in particolare, ha sottolineato che le attività commerciali osserveranno dei turni di apertura straordinaria in concomitanza con lo svolgimento degli eventi. Presente anche il dirigente dell’Amaco Paolo Posteraro: l’azienda per la mobilità garantirà un servizio navetta per garantire comodi spostamenti fino a tarda notte.

Il calendario degli appuntamenti

Tra i nomi degli artisti coinvolti nel Festival, spicca quello di Rocco Papaleo. L’attore lucano sarà a Cosenza con il suo live il 18 luglio, in Piazza XV Marzo. Questo il programma completo:

27 giugno Mab

LA NOTTE DELLA LUNA

29 giugno – 30 luglio Corso Mazzini

JURASSIC MAB

5-6-7 luglio Centro Storico

INVASIONE DI ARTISTI DI STRADA

13 luglio Complesso di San Domenico

SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE

16 luglio Piazza Duomo

DENTE CATALANO

16 luglio Piazza XV Marzo

CALEXICO

17 luglio Piazza XV Marzo

CALIBRO 35

YOMBE

18 luglio Piazza XV Marzo

ROCCO PAPALEO

WRONGONYOU

CAPIBARA DJ SET

19 luglio Piazza XV Marzo

CARL BRAVE E FRANCO 126

20 luglio Piazza XV Marzo

DUB FX

GODUGONG

BALERA FAVELA

16 luglio – 2 agosto Lungofiume

BOCS ART

16-27 luglio Villa Rendano

TORNARE AD ITACA