Domenica 8 ottobre saranno proclamati i vincitori della seconda edizione del concorso letterario nazionale "Apri il cuore alla poesia", promosso dall'omonimo gruppo presente su facebook e dalle Edizioni Atlantide, in collaborazione con diverse associazioni che operano sul territorio nazionale. La rassegna poetica a tema libero, in lingua e in vernacolo, ospiterà ben 216 autori provenienti da tutta la penisola. Una giuria competente premierà i primi tre classificati per sezione ed assegnerà premi speciali, diplomi d'onore e menzioni di merito. I promotori ringraziano quanti hanno collaborato alla riuscita dell'edizione 2017 della rassegna poetica ed annunciano altre iniziative di alto spessore culturale.

La giuria

Un plauso particolare va ai giurati che stanno lavorando con passione e serietà alla stesura della classifica finale: Rosanne Donatiello (Benevento), Marisa Cossu (Roma), Giulia Guidobaldi (Milano), Monica Vendrame (Genova), Max Ponte (Torino), Annalinda De Toffol (Padova), Dianora Tinti (Grosseto), Giuliana Destito (Taranto), Donato Leo (Messina), Roberto Busembai (Lucca), Clara Leoni (Bergamo), Antony Kospan (Salerno), Dario Menicucci (Livorno), Francesca Piovesan (Pordenone), Teresa Colacino (Milano), Andrea Vicentini (Cagliari).

«La poesia - si legge in una nota degli organizzatori - ha la capacità di andare oltre ciò che è il presente puramente fenomenico, per incontrare l’anima del tutto e per affidare l’uomo all’armonia, che essa cela e che il poeta sa cercare e cogliere per sè e per gli altri».