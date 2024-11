Ci sarà anche Izi, al secolo Diego Germini, il rapper amato dai giovanissimi, al Festival delle Invasioni di Cosenza 2019. L’artista, protagonista recentemente anche di un featuring con Sfera Ebbasta, ha confermato sulla sua pagina web ufficiale, la data della sua esibizione nel capoluogo bruzio, nell’ambito della storica rassegna giunta alla sua 21ma edizione.

Suonerà in piazza il 17 luglio

La rassegna sarà inaugurata ufficialmente il prossimo 27 giugno e si protrarrà per tutta l’estate. Il calendario di appuntamenti è in procinto di essere ufficialmente presentato da Palazzo dei Bruzi. Il concerto di Izi è in programma il 17 luglio. Sarà uno degli artisti di punta, ospiti della kermesse, insieme a Calcutta, che canterà in Piazza XV Marzo tre giorni dopo, la sera del 20 luglio.