Tutto pronto a Cosenza alla confluenza dei fiumi Crati e Busento dove verrà inaugurata formalmente domani la statua di Alarico dell'artista Paolo Grassino. La scultura è già posizionata nel luogo in cui,secondo gli storici, fu sepolto il re dei Goti con il suo ingente tesoro.

L’opera è stata realizzata utilizzando un finanziamento messo a disposizione dalla Fondazione Carical e sarà, è il caso di dirlo, il cavallo di battaglia del sindaco occhiuto per promuovere la candidatura del capoluogo bruzio a capitale della cultura italiana 2018. Sarà uno dei tasselli fondamentali per completare quel percorso di valorizzazione del capoluogo bruzio e del suo centro storico, promosso dall’amministrazione comunale per rilanciarne la vocazione turistica. La superficie della scultura è rivestita da una pelle di linee in rilievo che rende omogenei i tre elementi cardini dell’opera.

Il cavallo, il re e la struttura che li sorregge, sono legati insieme dallo stesso derma, da una buccia di onde che ridisegnano le forme e coprono i dettagli della figurazione.Alla cerimonia, oltre all’autore ed al primo cittadino, parteciperanno il sottosegretario ai Beni e attività culturali Dorina Bianchi, il prefetto Gianfranco Tomao, il presidente della Fondazione Carical Mario Bozzo e Mario Pagano, soprintendente ai beni culturali per le province di Catanzaro, Cosenza e Crotone.

