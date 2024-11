Si va verso il tutto esaurito al Rendano per il secondo appuntamento stagionale con la prosa

Si profila il sold out per lo spettacolo “Un borghese piccolo piccolo”, imperdibile appuntamento della stagione di prosa del Rendano di Cosenza. Protagonista della piéce ispirata al celebre romanzo di Vincenzo Cerami, interpretata sul grande schermo da Alberto Sordi, sarà Massimo Dapporto, in un allestimento arricchito dalle musiche originali di Nicola Piovani, per la regia di Fabrizio Coniglio. Dapporto veste i panni di Giovanni Vivaldi, promettendo uno spettacolo emozionante e dall’agghiacciante attualità. In scena anche Susanna Marcomeni, Roberto D’Alessandro, Matteo Francomano e Federico Rubino.

L’appuntamento, in calendario sabato prossimo 16 dicembre alle 20,30, rientra nella rassegna “L’Altro Teatro”, organizzato con il supporto di Palazzo dei Bruzi.