Il sipario sull'ultimo atto della Primavera del Cinema di Cosenza si è alzato con l’arpeggio di Asturias di Albeniz! che ispirò la celebre Spanish Caravan dei Doors. Il fermento e l'attenzione era visibile già dal pomeriggio, con l’arrivo dei primi attori in albergo e gli appassionati cinephile cosentini a caccia di autografi e degli immancabili selfie. Intorno alle otto e trenta di sera, mentre dal cielo la pioggia torrenziale di poco prima aveva lasciato il posto a un’acquerugiola lieve, lo spettacolo è cominciato davvero al cinema Citrigno, vestito a festa per la consegna dei premi Federico II. In sala c’era anche il figlio di Marco Bellocchio, Piergiorgio, oltre ai due rappresentanti della Film Commission Calabria: Giampaolo Calabrese (Project manager) e Alessandro Russo (responsabile comunicazioni). Nessuna traccia di Anton Giulio Grande, commissario in scadenza di mandato.

Il simpatico inconveniente

Un piccolo inconveniente ha battezzato – con la pioggia – le prime battute dello show. Il tetto del cinema, rimasto aperto, ha bagnato il pubblico che si trovava proprio sotto, creando un siparietto abilmente gestito dal conduttore Massimo Proietto e immortalato da un divertito da Louis Garrel che ha scattato una foto alla galleria in fuga. Continua a leggere su CosenzaChannel.it