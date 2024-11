La stagione del Teatro Rendano inaugura con il grande balletto dell’Astra Roma Ballet

Domani riparte ufficialmente la rassegna, diretta da Enzo Noce, Giuseppe Citrigno e Gianluigi Fabiano, “L’AltroTeatro”, 14 appuntamenti all’insegna della grande drammaturgia che lasciano spazio anche al divertimento e al puro spettacolo. Sulle tavole dello storico teatro arriva il grande balletto dell’Astra Roma Ballet, storica compagnia di danza fondata e diretta dall’étoile Diana Ferrara, ispirata alla celebre opera di W. A. Mozart su libretto di E. Schikaneder.

Lo spettacolo “Il Flauto Magico”, firmato dalle coreografie di Paolo Arcangeli e dalle videografie del regista Marco Schiavoni, è impreziosito dalle scenografie di Emanuele Luzzati, bellissime illustrazioni provenienti dal laboratorio dell’omonimo Museo a Genova intitolato proprio al celebre artista italiano di cui ricorre nel 2017 il decennale della scomparsa. Il balletto si ispira al film Il Flauto Magico, capolavoro realizzato da Emanuele Luzzati, per la regia di Giulio Gianini. Tra piume, stracci colorati e incantevoli foreste disegnate dall’artista genovese, lo spettacolo è il racconto danzato dell’entusiasmante e contrastata storia d’amore tra il principe eroe Tamino e la principessa Pamina, rapita dal malefico mago-sacerdote Sarastro. In questa coinvolgente avventura il protagonista, affiancato da Papageno, curioso e colorato personaggio, mezzo uomo e mezzo uccello (innamorato a sua volta di Papagena) dovrà superare alcune prove iniziatiche che lo metteranno in difficoltà e lo porteranno, grazie all’aiuto di un flauto magico, ad esplorare la maturità e la saggezza.

La compagnia Astra Roma Ballet

Nasce nel 1985 dall’esperienza e dalla passione dell’étoile Diana Ferrara. La Compagnia, che lo scorso anno ha festeggiato l’importante traguardo del trentennale, ha al suo attivo oltre 800 rappresentazioni portate in scena con riconosciuto interesse di pubblico nei maggiori teatri e festival in Italia e in tutto il mondo. Vanta la collaborazione con affermati coreografi tra cui Milena Zullo Luciano Cannito, Sabrina Massignani, Enrico Morelli, Roberto Sartori, Loris Petrillo, Veronica Frisotti, Alessandro Bigonzetti che hanno creato con piena soddisfazione le loro opere per i giovani e talentuosi danzatori della compagnia. Tra le produzioni recenti Nostradamus, Cyrano de Bergerac e Bagliori d’Astra.

!banner!

Diana Ferrara

Prima ballerina étoile del Teatro dell’Opera di Roma, coreografa e direttrice della Compagnia Astra Roma Ballet (che ha fondato nel 1985), ha compiuto una carriera internazionale danzando nei teatri di tutto il mondo al fianco dei più grandi ballerini come V. Vassiliev e D. Ganio. Interpretando i maggiori balletti del repertorio classico viene insignita del titolo di Commendatore al Merito della Repubblica Italiana. È stata coordinatore del Corpo di Ballo del Teatro dell’Opera di Roma, e maitre de ballet, coreografa e responsabile del Corpo di Ballo al Teatro Bellini di Catania. Ha ricevuto moltissimi prestigiosi premi alla carriera tra i quali il David di Donatello. Nel 2012 è uscito il suo libro biografico, “La danza di Diana”, scritto dalla sorella Donatella Ferrara, in cui ripercorre tutta la sua carriera.