L'associazione, che porterà il nome del bambino di nove anni ucciso per errore dalla 'ndrangheta, sarà presentata dai genitori di Dodò sabato 27 febbraio a Crotone

Sarà presentata il 27 febbraio a Crotone l'associazione che porterà il nome di Dodò Gabriele, il bambino di 9 anni ucciso per errore dalla 'ndrangheta nel 2009. "L'associazione nasce soprattutto per fare istruzione nelle scuole, ricordando il nome di un bambino che in un campetto di calcio ha perso la vita", spiega Giovanni Gabriele, papà di Dodò all'Adnkronos.

Quest'anno Domenico avrebbe compiuto 18 anni e, per la ricorrenza, i genitori, assieme ai compagni di scuola, stanno organizzando uno spettacolo teatrale in suo onore.