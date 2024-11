«Ma chi ci ha messo qui? Noi non sappiamo nemmeno cos’è un piano Covid, la vera emergenza in Calabria siamo noi tre». Lo ripetono in coro i “finti” Nino Spirlì, Saverio Cotticelli e Giuseppe Zuccatelli impersonati da Maurizio Crozza nel corso del suo show del venerdì sera sul Nove “Fratelli di Crozza”.

Il comico genovese ieri sera si è cimentato nella tripla imitazione del governatore facente funzione, dell’ex commissario alla sanità calabrese e del neo nominato. In scena ripetuti come fossero dei mantra i “cult” dei tre, che hanno fatto molto discutere in Calabria e non solo: dal «Sto indagando su me stesso» di Cotticelli alle mascherine e distanza di Zuccatelli, passando per i «neri e froci» del presidente facente funzioni».