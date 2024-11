Da Gioia Tauro a Los Angeles, senza mai dimenticare le proprie origini: la storia di Giuseppe Giofrè, ballerino partito dalla Calabria che, con sacrifici e dedizione, ha avverato il sogno di esibirsi in giro per il mondo insieme alle più celebri popstar internazionali. La fierezza per il proprio passato, l’ha voluta evidenziare anche nel suo libro, prossimamente in uscita, dal titolo “Stidda”.

«In dialetto calabrese “Stidda” significa “Stella”. Ed è così che nel mio paese, alla Marina di Gioia Tauro, tutti chiamano mio nonno Peppe. Si è preso questo soprannome per via degli occhi azzurri e bellissimi che ha, sempre puntati verso il cielo – afferma Giuseppe sui propri canali social - Senza volerlo, mio nonno mi ha spronato fin da piccolo a cercare, con lo sguardo, la verità delle cose, i piccoli segreti che custodiscono, le storie che nascondono. Mi ha insegnato a guardare le stelle. E a combattere per difendere la mia. Per la prima volta ho deciso di raccontare dove mi sta portando questa mia ricerca, tra palcoscenici improvvisati nella piazzetta sotto casa ed esperienze professionali negli stadi di tutto il mondo, in location che mai avrei immaginato di conoscere. Ognuno ha la sua stella. E non c’è cosa più bella che scoprirla, poco alla volta».

Giuseppe Giofrè, 31 anni, nato e cresciuto a Gioia Tauro, è l’orgoglio della propria città, è un talento calabrese che sta brillando in tutto il mondo. Credendoci sempre, con sacrifici e passione, si è spinto oltre le difficoltà, raggiungendo le stelle, sbocciando come i fiori più belli.

La Carriera: i primi passi di danza, la vittoria ad “Amici”, fino ai palchi internazionali

Giuseppe Giofrè ha iniziato a studiare danza nella propria città presso la scuola di Noemi Verduci, trasferendosi all'età di diciassette anni a Reggio Calabria per studiare danza hip hop, jazz e funk. La svolta avviene nel maggio 2012 quando vince la categoria danza del popolare talent show “Amici” condotto da Maria De Filippi, ottenendo una borsa di studio di 6 mesi presso il Millennium Dance Complex di Los Angeles, California. Lì studia, apprende e migliora esponenzialmente. La sua carriera esplode. Viene selezionato per il programma televisivo britannico The X Factor UK, lavorando con la compagnia di ballo coreografata da Brian Friedman.

Successivamente si trasferisce a Los Angeles, iniziando a partecipare come membro del corpo di ballo in importanti video musicali con pop star internazionali del calibro di Taylor Swift, Britney Spears, Jennifer Lopez, Kylie Minogue, Nick Jonas e tanti altri. Si susseguono le collaborazioni in programmi televisivi e in tour ed eventi dal vivo in mezzo mondo. Da attore recita nel film “L’estate più calda” di Matteo Pilati.

Il rapporto con Maria De Filippi, che l’ha visto crescere, resta ben saldo, infatti Giuseppe è tornato in diverse occasioni a lavorare come ballerino professionista ad “Amici”, ricoprendo anche la figura di giudice nell’edizione 2023. Il cammino sensazionale di Giuseppe Giofrè è un vivido esempio che incoraggia a credere nei propri sogni, anche quelli in apparenza più difficili da realizzare, e a proteggerli nel cuore. In fondo, saranno loro a guidarci.