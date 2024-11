Erica Cunsolo è una giornalista a effetto “Wow!”. Quando la vedi la prima volta, pensi: “Wow! Questa dovrebbe fare Miss Italia”. E in effetti al concorso ha partecipato qualche anno fa, vincendo chissà quale fascia in chissà quale categoria. Ma erano solo gli albori di una carriera che ha cambiato completamente strada.





Un giorno la vedi alla Tv mentre intervista il tizio di turno confuso e felice per cotanta bellezza, e di nuovo pensi: “Wow! Questa spacca, ci sa fare”. Poi la vedi alla conduzione di un’edizione straordinaria messa su in pochi minuti e torni a meravigliarti: “Wow! All’improvviso, in diretta… brava davvero”. Infine la vedi a Striscia la notizia e come te la vedono milioni di telespettatori che pensano quasi tutti la stessa cosa: “Wow!”.





Dopo un primo servizio numero zero sui tassisti di Reggio Calabria, andato in onda circa tre mesi fa, Erica Cunsolo debutta ufficialmente questa sera come corrispondente dalla Calabria di Striscia la notizia. Ventinove anni, di Rosarno, “Erica senza K”, questo il nome di battaglia scelto da Antonio Ricci, si è formata come giornalista negli studi di LaC Tv, dove per diversi anni ha condotto il Tg diventando uno dei volti televisivi più noti della Calabria. Adesso il grande salto verso la ribalta nazionale. «Sono davvero felice ed emozionata – ha scritto sulla sua pagina Facebook -. Da inviata darò voce alla nostra meravigliosa Calabria. Sarà un'avventura che vivremo insieme». Dalla redazione e dal Gruppo Pubbliemme, un grande in bocca al lupo a quella che, Striscia o non Striscia, resterà sempre la nostra Erica.