In occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne BaciamiAncora - concept nato per seminare amore nel web e contaminare il cyberspazio di gesti di bellezza nonché l’unico brand al mondo che ha una pianta per etichetta, ovvero un vero e proprio cuore da piantare per contribuire a salvare il pianeta - promuove in diverse giornate a cavallo del 25 novembre alcuni eventi di sensibilizzazione.

Si parte domenica 24 novembre alle ore 11 a Milano con Jo Squillo per consegnare ufficialmente la Bambola “BaciamiAncora #againstviolenceonwomen” a supporto di “The Wall of Dolls”, l’installazione permanente di via De Amicis 2 divenuta simbolo metropolitano del NO al femminicidio e ad ogni forma di violenza sulle donne.

Mercoledì 27 novembre alle 17.30 a Lamezia Terme nello showroom della stilista Elena Vera Stella, in collaborazione con l’Associazione culturale Alba verrà presentato il libro Malamore di Anna Macrì attrice e autrice calabrese candidata al David di Donatello per il cortometraggio “Onora la Madre”.

Ad Anna Macrì che ha avuto il coraggio di denunciare la violenza subita a 17 anni e che con grande valore e forza di volontà è riuscita a superare questo dramma anche scrivendo il libro verrà dedicata la Bambola di Baciami Ancora donata per The wall of dolls a Milano, a ricordo e sostegno della sua personale battaglia e per sollecitare tutte le donne a denunciare ogni forma di sopruso.

Malamore nasce dopo una ricerca etnografica di tre anni in Calabria sulla violenza di genere. Elena Vera Stella, stilista calabrese e anima anche del nuovo brand BaciamiAncora (insieme a Caterina Misuraca e Sandra Faggiano), ha realizzato la bambola BaciamiAncora #againstviolenceonwomen con la collaborazione di alcune studentesse olandesi che stanno compiendo uno stage sul Made in Italy nel suo atelier e sartoria in Calabria.