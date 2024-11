Presentato al Festival di Venezia, “Familia” arriva nelle sale italiane pronto a conquistare il pubblico. Il film, diretto dal regista di origine cosentine, Francesco Costabile, in Laguna ha riscosso grandi applausi e l’attore protagonista, Francesco Gheghi, ha vinto il premio per la migliore interpretazione maschile nella sezione Orizzonti. Lunedì alle 20 Costabile e l’attore Francesco Di Leva, saranno ospiti al cinema Citrigno di Cosenza per il debutto bruzio dell’opera seconda del regista che aveva stregato con “Una Femmina” il Festival di Berlino.

Il film è tratto dal romanzo autobiografico di Luigi Celeste “Non sarà sempre così” (Piemme), e racconta il dramma di una famiglia ostaggio di un padre violento che torna, dopo molti anni d’assenza, e cerca di riavvolgere nella propria ombra moglie e figli. Luigi, ventenne, in cerca di un nido da poter chiamare casa, intanto si è avvicinato a gruppi di ultradestra e soffrirà il rientro del padre che avrà su lui effetti devastanti. Francesco Di Leva dà vita al personaggio del padre, al suo fianco, Barbara Ronchi nel ruolo della moglie e madre, vittima di abusi, si conferma ancora una volta un’attrice di straordinario talento.