Cresce l’attesa per il responso della giuria chiamata ad assegnare i David di Donatello. I riconoscimenti verranno assegnati questa sera e tra i candidati, nella categoria “attori protagonisti” c’è Marcello Fonte. Il reggino star del film “Dogman” - stasera è in corsa con ben 15 candidature- di Matteo Garrone dovrà “combattere” con un mostro sacro del cinema come Tony Servillo. L’attore napoletano si è aggiudicato la nomination con il film “Loro” che narra le vicende professionali, politiche e private dell’ex premier Silvio Berlusconi.

Fonte se la dovrà vedere anche con attori che nel tempo si sono ritagliati un grande spazio sia sul grande schermo che nel cuore del pubblico come Riccardo Scamarcio, in corsa con “Euforia”, Alessandro Borghi che con “Sulla mia pelle” è stato il volto del geometra Stefano Cucchi, morto secondo la Procura di Roma in seguito ad un violento pestaggio eseguito dai Carabinieri. In lizza per il David c’è anche Luca Marinelli che quest’inverno ha incantato il pubblico con la grande interpretazione in “Fabrizio De Andrè- il principe libero”. Marinelli inoltre, nel 2016 vinse il David nella categoria “migliore attore non protagonista” grazie al ruolo interpretato in “Lo chiamavano Jeeg Robot”. La “Palma d’oro “made in Reggio Calabria” ha deciso di farsi accompagnare alla premiazione, che andrà in onda stasera su Rai uno, dalla madre.

«Vincere il premio questa sera? Non mi aspetto niente, non mi interessa. Avere mia mamma qui è la soddisfazione principale- ha dichiarato Fonte intervistato da Repubblica aggiungendo - A Cannes non era riuscita a venire, questa volta l’ho portata con me, le faccio vedere un po’ del mio mondo. Ho fatto passi da gigante in quest’ultimo anno. Cosa mi ha lasciato dentro il personaggio di Dogman? Il coraggio - ha concluso latore reggino- di agire e la forza di ribellarsi».

