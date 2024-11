Donatella Finocchiaro, uno dei volti più noti del cinema italiano, sarà testimonial della nona edizione del "Mediterraneo Festival Corto" di Diamante, che si terrà dal 5 all’8 settembre. E’ questa una delle anticipazioni sull’evento organizzato dal Cinecircolo Maurizio Grande diamantese, sotto la guida del direttore artistico Francesco Presta e del direttore tecnico Ferdinando Romito.

Chi è Donatella Finocchiaro

Donatella Finocchiaro, attualmente impegnata nella fiction Rai "L’Aquila - Grandi speranze", nel corso della sua carriera ha vinto, tra gli altri riconoscimenti: il Globo d’Oro come miglior attrice rivelazione nel 2003 nel 2006 come miglior attrice protagonista al Festival internazionale del film di Roma per l'interpretazione in "Galantuomini"di Edoardo Winspeare. E’ stata diretta, per il cinema, da registi come John Turturro, Roberto Andò, Giuseppe Tornatore, Mimmo Calopresti, Woody Allen, Emanuele Crialese e Pupi Avati; in teatro, tra gli altri, da Luca Ronconi, Ninni Bruschetta e Moni Ovadia. La Finocchiaro, inoltre, fu tra le interpreti del film "L’abbuffata" di Mimmo Calopresti, al fianco di Gerard Depardieu e Diego Abatantuono, girato proprio a Diamante.

Grandi ospiti

L'evento vedrà anche la partecipazione di Daniela Rambaldi, che accompagnerà con la sua presenza al festival una serie d’iniziative per ricordare il padre Carlo, indimenticato mago degli effetti speciali e tre volte premio Oscar. Tra queste, in occasione dei 40 anni dall’uscita del film, una mostra dei bozzetti originali di Alien, e ancora l’esposizione dell’E.T. "originale" e dei tre Oscar vinti da Rambaldi per King Kong, Alien, ed E.T.

Ci saranno ancora: l’attore Emanuele Vezzoli, conosciuto dal grande pubblico per il ruolo di Sergio Cudicini ne "I Cesaroni"; l'attore e regista Andrea Muzzi, volto noto di Zelig; Carmelinda Gentile, la "Beba" di Montalbano; Sarah Maestri, interprete di "Notte prima degli esami"; Annalisa Insardà, appassionata voce civile e talento calabrese.

Cortometraggi in gara

Protagonisti del festival saranno anche i cortometraggi che saranno premiati nelle diverse sezioni. La scadenza per le iscrizioni è fissata per 15 giugno e tutte le informazioni sono disponibili sulla pagina facebook del Cinecircolo Maurizio Grande.