Oltre cinquemila persone hanno assistito, nel Teatro dei Ruderi di Cirella di Diamante, al concerto di Geolier. Lo spettacolo ha aperto la sezione estiva di "Fatti di Musica", la rassegna, giunta alla 37esima edizione, ideata e diretta da Ruggero Pegna, che si svolge ogni anno nelle più note località turistiche della Calabria.

Al ventitreenne rapper napoletano, il cui vero nome é Emanuele Palumbo, è stato consegnato il Riccio d'Argento dell'orafo Gerardo Sacco, premio ai Migliori Live dell'anno nella sezione "Nuova musica d'autore Italiana", «per i numeri eccezionali di pubblico e il successo del suo live, capace di coinvolgere ed entusiasmare migliaia di giovani».

«Un riconoscimento strameritato - ha sottolineato Pegna nel momento della premiazione - assegnato nelle varie edizioni del festival ai più grandi nomi della musica d'autore italiana e internazionale, cercando sempre d'intercettare anche i nuovi fenomeni che trasformano un live in un evento indimenticabile, come è capace di fare Geolier».

Al rapper Alfredo De Luca, direttore del Teatro dei Ruderi, ha consegnato la targa per il record di spettatori paganti fatti registrare nella struttura. Nell'oltre un'ora e mezza di concerto, Geolier ha eseguito tutti i successi contenuti nell'album d'esordio, "Emanuele", del 2019, ed in quello pubblicato quest'anno, "Il coraggio dei bambini".

«Riconosciuto dalla Regione dal 2001 'Grande Evento Storicizzato' - è detto in un comunicato - 'Fatti di Musica', con il suo format di oscar del live, ha confermato di essere il più grande festival calabrese, con numeri record per interesse e presenze di spettatori. Nel suo albo d'oro figurano i nomi di tutti i più grandi della musica italiana e di alcune delle più prestigiose star mondiali, come Elton John, Sting, Santana e Tina Turner».