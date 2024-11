Boom di incassi per il live-action di Tim Burton dedicato a Dumbo. Piccola perla che raccoglie un cast stellato del calibro di Colin Farrell, Michael Keaton, Danny DeVito, Eva Green e tanti altri. Seconda settimana in cima alle classifiche Cinetel, la favola disneyana ha incassato 2.934.343 euro solo nel primo weekend di aprile, per un totale di 7.468.928 euro di incasso in Italia. La trama narra le vicende di Holt (Colin Farrell), ex artista del circo che, tornato dalla guerra profondamente cambiato, varcherà nuovamente le soglie del tendone rosso per prendersi cura di un piccolo elefantino. L’animale è considerato lo zimbello del circo a causa delle sue enormi orecchie. Ben presto, i figli di Holt scopriranno che Dumbo è in grado di volare, scoperta che lo renderà l’attrazione principale del circo.



Per quanto riguarda le altre uscite, attualmente disponibili sul grande schermo, troviamo Shazam! di David F. Sandberg con Zachary Levi. Narra la storia di un quindicenne in grado di ottenere grandi poteri pronunciando la parola Shazam! In America è sulla vetta degli incassi, in Italia ha guadagnato 1.872.087 euro in 5 giorni di programmazione. A completare il podio, A un metro da te di Justin Baldoni, la toccante storia d'amore che ottiene 4.012.647 euro in 3 settimane.