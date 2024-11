Giuseppe, 8 anni, di Squillace, è stato invitato da Ermal Meta sul palco del Forum di Assago per interpretare insieme a lui “Non mi avete fatto niente”

Non ci ha messo molto il popolo del web a scoprire chi sia il bambino con la chitarra che in un video su Facebook canta la canzone vincitrice del Festival di Sanremo, “Non mi avete fatto niente”, di Ermal Meta e Fabrizio Moro.

Si chiama Giuseppe, ha 8 anni ed è di Squillace, in provincia di Catanzaro. È stato proprio Ermal Meta a rilanciare il video dal suo profilo social, chiedendo ai suoi follower di aiutarlo a trovare il piccolo fenomeno per invitarlo a suonare con lui sul palco del Forum di Assago, alle porte di Milano, nel concerto in programma alla fine di aprile. In breve Giuseppe è stato rintracciato e ora, insieme alla mamma Rossella Lioi, vive il suo sogno e presto potrà esibirsi davanti a migliaia di persone.