Il Planetario "G.B. Amico" la location prescelta per l’ultimo singolo dell’artista conosciuto in tutto il mondo per il suo archetto luminoso

È uscito Birth, il nuovo videoclip di Andrea Casta, violinista elettrico internazionale conosciuto per il suo archetto luminoso e i suoi tour come performer nella nightlife di tutto mondo al fianco dei più importanti top dj.

Il video è stato realizzato nel mese di luglio dai registi Loren e Ervin Bedeli nel Planetario ‘G.B. Amico’ di Cosenza, nuovissima struttura inaugurata la scorsa primavera, scelta per le sue caratteristiche architettoniche e tecnologiche.

Il nuovo singolo di Casta è il quinto episodio del racconto fantascientifico "The Space Violin Project", iniziato nel luglio del 2018 con un percorso musicale che va dall'electro di Double Sun alla tech house di Warp 6, passando per scelte sonore progressive in Black Hole Tale, fino a The River, tutti successi che hanno fatto ballare migliaia di fan del globetrotter Casta in giro per il mondo.

L’artista conta più di 700mila ascolti su Spotify, quasi 200mila followers sui diversi social network ed è reduce da tour internazionali.