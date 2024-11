VIDEO | Sabato 15 dicembre in contemporanea nelle cinque città capoluogo di provincia si svolgerà la manifestazione organizzata dalla Regione per raccontare la Calabria positiva e la qualità dei suoi prodotti Dop e Igp, tra musica e convegni

Sapori e artisti di calabresi saranno i protagonisti di "Rosso Calabria", la manifestazione organizzata dalla Regione, in programma per domani, sabato 15 dicembre nei cinque capoluoghi di provincia. Sarà il vino il filo conduttore dell'evento che vuole dare il giusto risalto alla qualità e alle potenzialità del settore agroalimentare calabrese. Il programma è stato presentato dal presidente della Regione Mario Oliverio alla cittadella regionale a Catanzaro.

Il programma

A partire dalle ore 16.00 i cinque capoluoghi saranno collegati in videoconferenza, a Cosenza da Palazzo Arnone, a Catanzaro dal Complesso Monumentale del San Giovanni, a Vibo Valentia dal Museo d'Arte Contemporanea Limen, a Crotone dai Giardini Pitagora e a Reggio Calabria dal Museo Archeologico Nazionale, per il convegno "dalla terra nasce il futuro", per presentare i primi risultati del PSR Calabria 2014/2020. Spazio poi ad esposizioni e degustazioni fino al festival delle tradizioni etnico musicali.

I concerti

Location e ospiti della serata: A Cosenza, sempre a Palazzo Arnone, si esibiranno Papandrea e Tarantanova, a Catanzaro in piazza Garibaldi gli Etno Sound e Sabatum Quartet. In piazza San Leoluca a Vibo Mimmo Cavallaro; Francesca Prestia e Otello Profazio saranno invece ai Giardini di Pitagora a Crotone e i Parafonè e gli Antura in Piazza de Nava a Reggio.