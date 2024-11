Inaugurata su Corso Mazzini e realizzata dal Liceo Telesio insieme a Palazzo dei Bruzi

Anche Cosenza ha la sua Little Free Library collocata nell’ultimo tratto di Corso Mazzini, in prossimità di Piazza Bilotti. L’ha realizzata il Liceo Classico Telesio in collaborazione con l’amministrazione comunale di Palazzo dei Bruzi. La proposta del dirigente scolastico Antonio Iaconianni è stata accolta senza indugio dalla commissione cultura guidata da Alessandra De Rosa. Dall’idea alla installazione il passo è stato breve. E nel giorno della inaugurazione c’è già chi ha qualche libro da scambiare.

!banner!

Presente anche il sindaco Mario Occhiuto

A sollevare il telo anche il sindaco Mario Occhiuto: «Lo scambio di libri lega tra i cittadini le emozioni che la lettura di un libro suscita. Aver collocato questa struttura nell'isola pedonale rafforza la fruizione di questi spazi secondo un modello innovativo di socialità». In Italia l’idea del baratto dei libri è abbastanza diffuso, ma questo tipo di struttura è unica nel suo genere in Calabria. Il Liceo Telesio si conferma fucina di novità. Da quest’anno previsti anche i colloqui con le famiglie via skype.

Salvatore Bruno