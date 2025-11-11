In un libro edito da Rizzoli, l’ex velina racconta la sua vita accanto agli animali, l’impegno nei rifugi di Los Angeles e la connessione profonda che sente con i suoi cani adottati. «Capisco quando sono tristi o felici, è un linguaggio dell’anima»

«Sono sempre stata attratta dai cani. Da bambina, se ne vedevo uno per strada, correvo ad abbracciarlo. I miei genitori erano disperati: dicevano che mordono, che portano malattie, che sono pericolosi. Ma io sentivo qualcosa di diverso, un filo invisibile. Capisco il loro stato d’animo dal muso: so quando sono tristi, felici, annoiati. Leggo nel cuore e nella mente dei cani».

Elisabetta Canalis parla così della sua passione più grande, quella che oggi racconta nel libro Una zampa sul cuore, edito da Rizzoli e in uscita il 25 novembre. Lo presenterà a Milano, alla Libreria Rizzoli Galleria, nel giorno della pubblicazione. Non è un volume da celebrity, ma una dichiarazione d’amore e di impegno. Un racconto in cui l’ex velina più famosa della televisione italiana mostra la parte più autentica di sé: la donna che ha scelto di dedicarsi agli animali, trasformando l’affetto in responsabilità.

A Los Angeles, dove vive da anni, Canalis è volontaria in un rifugio per cani abbandonati. «È un carcere pieno di innocenti – racconta –. Ci sono anime buone finite lì per colpa nostra. E ci sono cani meravigliosi che meritano una seconda possibilità». Ogni settimana aiuta a dar loro da mangiare, li fotografa, li accompagna quando trovano una nuova casa. «Vederli uscire dalle gabbie è come assistere a una rinascita. È la prova che la gentilezza, a volte, salva davvero».

Nel libro, scritto con toni intimi e dolci, Elisabetta alterna ricordi e riflessioni a episodi vissuti nei canili californiani. Non è solo un memoir, ma una sorta di racconto a due voci: lei e i suoi cani. «Una zampa sul cuore è costruito come un dialogo con Nello, il mio cane sardo, e con Josie, che per anni ha vissuto con un senzatetto. Ognuno di loro mi ha insegnato qualcosa. Nello vive per me, mi segue ovunque. Josie invece è la preferita di mia figlia Skyler: adora stare con noi, ci sorride. Se potesse, ci abbraccerebbe».

La Canalis non è nuova all’impegno per gli animali. È stata testimonial per Peta, l’organizzazione internazionale per la difesa dei diritti degli animali, partecipando a campagne contro le pellicce e le pelli esotiche. In Italia ha sostenuto Save the Dogs, l’associazione che aiuta i cani delle persone senza tetto. «Ho partecipato a una delle loro uscite notturne per portare cibo e cure agli animali che vivono per strada con i loro proprietari. È stata un’esperienza toccante. Anche nella fragilità, ho visto una forma di amore purissimo».

Ma Una zampa sul cuore è anche un libro sulla gratitudine, sull’empatia e sulla solitudine. L’ex showgirl, oggi madre di Skyler Eva, riflette sul senso dell’amore e della compagnia. «Gli animali non ti giudicano mai, non ti chiedono di essere perfetta. Ti accettano per come sei. E ti insegnano la pazienza, la presenza, la capacità di ascoltare».

A chi le chiede della sua vita sentimentale, Canalis risponde con la serenità di chi ha trovato un equilibrio interiore: «Non mi manca nulla. La mia più grande fonte d’amore sono mia figlia e i miei cani. Mi hanno accompagnata in ogni momento della vita e sono il mio punto fermo. Con loro accanto, non mi sento mai sola».

Negli Stati Uniti, Elisabetta si divide tra la palestra, la famiglia e il volontariato. Ma dietro la perfezione delle immagini su Instagram, c’è la quotidianità fatta di cure, passeggiate e ore trascorse nei canili. Un gesto di coerenza e umiltà che molti fan hanno imparato ad apprezzare più dei riflettori televisivi.

«Adottare un cane è un atto d’amore, ma anche di responsabilità – conclude –. Migliora la nostra vita, ma non è un gioco. Un animale non si può buttare via. Ti insegna che l’amore vero è prendersi cura di qualcuno, ogni giorno».

Forse è proprio questa la nuova Elisabetta Canalis: meno diva, più donna. Un cuore che batte al ritmo delle zampe dei suoi cani, capace di trovare nella semplicità il senso più profondo della felicità.