San Nicola Arcella è ancora una volta il simbolo della Calabria nel mondo. La piccola comunità amministrata dal sindaco Eugenio Madeo e la sua squadra, in questi giorni è diventata teatro del nuovo spot promozionale della Regione Calabria, girato nell’ambito delle iniziative di marketing territoriale del progetto “Calabria Straordinaria”. Lo ha annunciato l'amministrazione comunale con un post pubblicato sulla pagina Facebook dell'ente.

Elisabetta Gregoraci protagonista dello spot

«La protagonista di tale spot è Elisabetta Gregoraci - fanno sapere gli amministratori sannicolesi - che, anche sui suoi profili social, ha postato alcune foto scattate durante le riprese che si sono svolte lunedì 13 settembre, regalando al nostro borgo un'altra occasione di promozione delle sue bellezze». Le immagini sono state realizzate all'Arcomagno, monumento naturale simbolo di San Nicola Arcella e della Calabria nel mondo. «Non ci resta che attendere l’uscita del video promo!», conclude l'amministrazione comunale.

La firma di Giacomo Triglia

Il regista dello spot è Giacomo Triglia, reggino, classe 1981, professione regista e videomaker, con all'attivo oltre cento video musicali realizzati. Il suo nome ha conosciuto ulteriore popolarità grazie al video realizzato di recente per Jovanotti, in occasione dell'uscita del singolo "Alla salute, interamente girato in Calabria. La sua carriera, però, ha origini remoti. Tra le sue collaborazioni ci sono artisti del calibro di Brunori Sas, Samuele Bersani, Luciano Ligabue, Francesca Michielin, Annalisa, J-Ax, Levante e tantissimi altri ancora. Nel 2018 ha firmato la regia del video musicale di "Torna a casa", uno dei maggiori successi della band dei Maneskin.