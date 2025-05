La conduttrice tv si racconta al Corriere della Sera tra amore, ex famosi e fragilità: «Sono stata molto amata. Ma un tradimento non lo perdonerei, sono calabrese: se lo fai, fallo bene»

«Se lo fai, fallo bene. Sennò sono cavoli». Elisabetta Gregoraci non usa mezzi termini quando si parla di amore e (in)fedeltà. In un’intervista al Corriere della Sera, la conduttrice calabrese, oggi 45enne e al timone del programma comico Audiscion su Rai2, si è raccontata con grande sincerità, partendo proprio dalla sua vita sentimentale. «Perdonerei? Dipende da cosa fai. Ma un tradimento no, sono calabrese. Se lo fai, devi farlo bene, essere proprio bravo, sennò sono cavoli».

La Gregoraci parla di cuore con disincanto, ma anche con gratitudine: «Mi sono innamorata, sono stata amata. L’amore è il motore della vita. Quando finisce si soffre, ma si va avanti». Un equilibrio non facile, soprattutto quando si è sotto i riflettori. Con Flavio Briatore, padre di suo figlio Nathan Falco, i rapporti sono più che civili: «Abbiamo lavorato tanto per trovare un’intesa. Non è che ti lasci e va tutto liscio. Abbiamo messo nostro figlio al primo posto». E aggiunge, con una punta di ironia: «Siamo come Al Bano e Romina, ci vogliono vedere sempre insieme».

Parla senza filtri della fine della sua ultima relazione con Giulio, durata due anni: «Ho deciso io. Sono successe delle cose, ma non ne voglio parlare. Ora siamo in buoni rapporti». Nonostante le delusioni, non si considera sfortunata in amore. Semmai troppo fiduciosa: «Mi fido troppo, anche nelle amicizie. E a volte le persone non sono come immagini».

Alla domanda su come reagisce ai momenti difficili, risponde con una fotografia inviata via WhatsApp: il cassetto del camerino pieno di merendine e biscotti. «Quando sono ansiosa, mangio. Vi sembra strano?». Nella foto, una mela gialla, cracker dietetici e ben quattro snack al cioccolato. Perché anche chi fa tv ha fragilità comuni: «Ingrasso anch’io, sa? In gravidanza ho preso 26 chili».

Mamma attenta, donna pragmatica, figlia orgogliosa della sua Calabria, ha affrontato momenti di grande stress. «La scorsa estate stavo male, mi si erano abbassate le difese immunitarie. Il distacco da mio figlio, andato a studiare in Svizzera, è stato duro. Ma bisogna affrontare tutto con calma».

Dalla perdita del suo programma Battiti Live è nata l’idea di Amaty, la sua app per il benessere, con il supporto di professionisti come psicologi e nutrizionisti. «Alla fine, devi aiutarti tu. Lo dico anche a mio figlio. Poi certo, la famiglia resta il mio rifugio».

E mentre il pubblico la immagina tra red carpet e lusso, lei svela un dettaglio inaspettato: «Dormo con i calzini, ho sempre freddo ai piedi. Faccio una vita tranquilla, lavoro, esco poco. Ho le mie amiche, la musica, le telefonate. E sogno ancora».