L’Austria con il 24enne JJ e la ballata elettro-pop Wasted Love vince l'Eurovision Song Contest 2025. Voce da controtenore, capace di raggiungere altezze da soprano, JJ (nome d'arte di Johannes Pietsch) si è già fatto un nome nel mondo della musica classica. Padre austriaco, madre filippina, è il secondo austro-filippino in gara per l'Austria, che porta così a tre le vittorie totali (l'ultima nel 2014 con Conchita Wurst). ll secondo posto si è classificata Israele con Yuval Raphael. Terzo posto per Tommy Cash e il suo 'Espresso macchiato' (Estonia).

Lucio Corsi quinto

Lucio Corsi, 14esimo ad esibirsi, ha incantato il pubblico con la sua performance di ‘Volevo essere un duro’, accompagnato dagli amici strumenti e dall'immancabile Tommaso Ottomano. La sua semplicità e l'uso dell'armonica, uniti allo sventolio delle bandiere italiane, hanno contribuito a creare un'atmosfera magica. Il cantautore toscano si è classificato al quinto posto.

Gabry Ponte fa ballare l'arena con 'Tutta l'Italia'

Gabry Ponte ha infiammato l'arena St. Jakobshalle di Basilea con "Tutta l'Italia", facendo ballare le 36mila persone presenti. Il Dj, penultimo ad esibirsi, ha portato sul palco dell'Eurovision un'energia contagiosa con il jingle di Sanremo. Ponte che all'Esc 2025 rappresenta San Marino, durante la sfilata iniziale degli artisti, ha sventolato la bandiera sammarinese, indossando però i colori italiani: pantaloni rossi, maglia bianca e giacca verde.