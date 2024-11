Il gruppo musicale rock progressivo italiano degli anni 70 si esibirà al teatro Sybaris

Continuano gli spettacoli al teatro Sybaris di Castrovillari, nell’ambito della XVI edizionedella rassegna di teatro e musica “Primafila”organizzata dall’Associazione culturale “Novecento Teatri”, diretta dal presidente Luisa Giannotti per la direzione artistica di Benedetto Castriota.

Sabato 30 dicembre alle ore 21,30, in programma il concerto della PfM (Premiata forneria Marconi) il gruppo musicale rock progressivo italiano degli anni 70 che ha avuto grande popolarità, sia in Italia che a livello internazionale (nel Regno Unito, in America e in Giappone).

La band con il suo tour mondiale dall’Italia all’America, sarà a Castrovillari, unica tappa della Calabria per presentare il nuovo lavoro, dal titolo “Emotional Tatoos” a 14 anni di distanza dall’ultimo disco di inediti e che è stato pubblicato in contemporanea in due versioni differenti, una italiana e una inglese. La Pfm fu tra i pochi complessi italiani a entrare nella classifica degli album nella celebre rivista statunitense Billboard per “Photos Of Ghosts”, vincendo un disco d’oro in Giappone. Continua fino a oggi a rappresentare un punto di riferimento per gli amanti del rock.

Recentemente il gruppo è stato premiato con la posizione n. 50 nella “Royal Rock Hall of Fame” fra i 100 artisti più importanti al mondo. Oggi il gruppo è formato da Franz Di Cioccio, voce e batteria, Patrick Djivas al basso, Lucio Fabbri, violino, seconde tastiere e seconda chitarra, Alessandro Scaglione, tastiere, Hammond, Minimoog, Marco Sfogli alle chitarre, Roberto Gualdi, seconda batteria, e Alberto Bravin, voce e tastiere aggiunte. Per info biglietti: www.ticketwebonline.com. Ulteriori informazioni per questo evento, potranno essere richiesti all’Associazione Culturale Novecento. Primafila gode del contributo della Regione Calabria, del Parco del Pollino, dei Comuni di Castrovillari, Cassano J. Morano C. e Mormanno.