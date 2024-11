Presso la Sede di Unioncamere Calabria a Lamezia Terme oggi si è svolta la conferenza stampa di presentazione del calendario di eventi organizzati nell’ambito del Progetto “Sapere di Cipolla”, parte del programma nazionale “Expo e territori”

E’ un elemento povero della tradizione contadina, ma nel tempo è diventato un vero e proprio attrattore, sia dal punto di vista commerciale che in termini di curiosità e attenzione per la Costa degli Dei. Si tratta della cipolla rossa di Tropea, protagonista del progetto ‘Sapere di Cipolla’, presentato stamane a Lamezia Terme. Un’iniziativa inserita in un contenitore più ampio, quello di Expo e Territori, fortemente voluto dalla presidenza del Consiglio dei Ministri, con il coinvolgimento di 19 regioni italiane.

Nel caso del progetto nostrano ad essere coinvolti sono la Regione Calabria, UnionCamere Calabria, il ministero dei Beni e delle Attività Culturali e i comuni di Pizzo, Ricadi e Tropea.

Uno degli obiettivi dell’iniziativa, ha spiegato il consigliere regionale Michele Mirabello, è quello di catalizzare l’attenzione sui nostri territori in periodi di bassa stagione turistica. Territori come Tropea che, ha osservato il sindaco della cittadina Giuseppe Rodolico, hanno storia e tradizioni da proporre, bene al di là della sola stagione balneare. Concorde anche Cristina Mazzei, assessore alla Cultura del comune nepetino, che ha sottolineato come la contro medaglia dell’iniziativa sia proprio il fatto di far visitare i siti del territorio. Un territorio quello di Pizzo che dal punto di vista turistico viaggia con il vento in poppa. Basti pensare che, ha ricordato Mazzei, la chiesetta di Piedigrotta è il sito più visitato dopo i Bronzi di Riace. E per completezza di cronaca e allora giusto anche dire che nel periodo in cui i Bronzi sono stati fuori regione, la chiesetta ha vissuto a pieno il primato.

“Sapere di Cipolla” si snoderà dal due al quattro ottobre e coinvolgerà Pizzo, Ricadi, Tropea e Vibo. Cittadine che, come ha fatto notare il segretario regionale ai Beni e Alle Attività Culturali e del Turismo in Calabria Salvatore Patania, trasformeranno i loro siti e musei in luoghi aperti e accoglienti.

Il due ottobre ad inaugurare la manifestazione sarà Pizzo dove l’attrice e scrittrice Marisa Laurito e la giornalista Marzia Roncacci, insieme allo chef Alessandro Circiello racconteranno nello spazio espositivo dell’ex Tonnara le eccellenze enogastronomiche della zona.

Il tre ottobre toccherà a Ricadi con la mostra “Sapere di Cipolla - la cipolla rossa di Tropea Calabria - IGP storia, cultura e coltura”. Un viaggio, fotografico e non solo, ospitato nell’ex stazione ferroviaria per ricordare i treni merci che esportavano la cipolla e per riviverne insieme anche l’aspetto etno antropologico.

Sabato tre ottobre anche Tropea si animerà in nome della ‘sua’ cipolla, ospitando al Rocca Nettuno lo show cooking di Pizzo, con i medesimi personaggi.

Infine, domenica quattro ottobre sarà il turno di Vibo Valentia il cui castello Normanno Svevo sarà animato da mattina a sera da spettacoli teatrali, mostre archeologiche, concerti e degustazioni.

Alla presentazione dell’evento hanno preso parte anche il segretario generale UnionCamere Calabria Maurizio Ferrara e Vincenzo Calzona per quello di Ricadi.