La deputata, componente della segreteria nazionale del Pd, chiede al ministero dei Beni Culturali di amplificare gli sforzi per rendere l’Expo una occasione di rilancio per l’Italia e per la Calabria in particolare.

“Expo rappresenta una occasione per consentire un’effettiva ripresa della capacità di attrazione per i turisti, in particolare della Calabria, ma chiediamo l'impegno del governo per costruire le opportune sinergie per il rilancio di uno dei settori chiave dell'economia nazionale e in particolare calabrese – ha scritto la Covello - L'evento espositivo mondiale che si terrà a Milano a partire dal prossimo mese di maggio potrà consentire una valorizzazione della Calabria, sia per i temi che saranno oggetto dell'esposizione mondiale, sia per le bellezze e il patrimonio culturale che possono essere di sicuro interesse per i milioni di visitatori attesi nel periodo della manifestazione”.