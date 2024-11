In coppia con Ermal Meta, il cantautore romano con origini calabresi ha partecipato all’Eurovision song contest portando in gara il brano sanremese e conquistando il quinto posto

Cresce l’attesa per il concerto di Fabrizio Moro. Sabato 25 agosto, alle ore 21.30 il Teatro Belluscio, ospiterà il vincitore del Festival di Sanremo 2018. Un evento fortemente voluto dal commissario prefettizio al Comune di Altomonte il prefetto Eufemia Tarsia e dal direttore artistico del Festival Euromediterraneo di Altomonte Antonio Blandi, per il cartellone della trentunesima edizione che ha per tema i “Paesaggi culturali”.

Cantautore, chitarrista e musicista, Fabrizio Moro ha alle spalle una ventennale carriera, cominciata nel 1996, con all’attivo, oltre al nuovo progetto “Parole rumori e anni”, otto album in studio. L’edizione 2018 del Festival di Sanremo, lo ha visto vincitore nella categoria Campioni insieme a Ermal Meta con il brano “Non mi avete fatto niente”. Fabrizio Moro ha da poco collaborato con Ultimo per la realizzazione del suo nuovo singolo "L'eternità (Il mio quartiere)", una rielaborazione di un brano del cantautore, originariamente contenuto all'interno dell'album del 2013 "L'inizio", arricchito da alcuni versi rappati da Ultimo, in radio da poche settimane.

Sempre in coppia con Ermal Meta, Fabrizio Moro ha partecipato all’Eurovision song contest 2018 portando in gara il brano sanremese e conquistando il quinto posto. Nel corso degli anni, diversi brani dell’artista sono stati utilizzati come spot pubblicitari e documentari e come colonne sonore per campagne sociali, serie e programmi televisivi. Sul palco del Teatro Belluscio, Fabrizio Moro sarà accompagnato da Claudio Junior Bielli (pianoforte, tastiere e programmazioni), Roberto Maccaroni (chitarra e cori), Danilo Molinari (chitarra), Alessandro Inolti (batteria) e Andrea Ra (basso e cori). Il Festival Euromediterraneo di Altomonte chiude il mese di agosto con lo spettacolo di Gene Gnocchi “Sconcerto Rock” che andrà in scena, ad ingresso gratuito, domenica 26 agosto alle 21.30 al Teatro Belluscio.

Leggi anche: Noemi e Fabrizio Moro al Festival Euromediterraneo di Altomonte

Da Roma a Soverato, parte il tour di Fabrizio Moro

Il cantante di origini vibonesi Fabrizio Moro sul palco di Eurovision

Fabrizio Moro torna a casa, il cantautore in concerto a Soverato

Da Sanremo a Cessaniti, cittadinanza onoraria per Fabrizio Moro (VIDEO)

A Sanremo trionfa il cantautore di origini vibonesi Fabrizio Moro (VIDEO)