Il Festival è cominciato e con esso il delirio del FantaSanremo, il fantasy game più amato dagli italiani, basato sulla kermesse della canzone italiana. Il gioco consiste nel creare e gestire squadre virtuali formate dagli artisti in gara. Quest’anno, due grandi novità: i partecipanti possono scegliere 7 cantanti per squadra, di cui 2 riserve, e ogni sera è possibile cambiare il capitano. Vediamo i punteggi raccolti nella prima serata di Sanremo 2025, tra bonus e malus svelati solo all’ultimo momento.

FantaSanremo, i punteggi e le regole

I punti ufficiali del FantaSanremo escono la mattina seguente ogni serata, ma attenzione: nel pomeriggio arrivano le correzioni con l’intervento del VAR per sistemare eventuali discrepanze.

Bonus e malus di ieri sera? Sorprese a volontà:

- Occhiali da sole: +5 punti

- Scapezzolata: +10 punti

- Outfit o accessori rossi: +10 punti

- Artista scalzo: +15 punti

- Artista seduto: +5 punti

- Abbraccia il co-conduttore: +10 punti

- Si scaccola: -10 punti

Il momento topico? Brunori Sas, che colleziona +20 punti per la Top Five, 10 per aver suonato uno strumento e 5 per la presenza al DopoFestival. Ma passiamo alle pagelle di questa prima serata e ai punti (più o meno certi) accumulati dai protagonisti sul palco dell’Ariston.

FantaSanremo, le pagelle della prima serata

In attesa quindi di sapere i punteggi effettivi, vediamo insieme cosa hanno fatto i Big sul palco e quanti punti potrebbero aver ottenuto.

- Gaia: 10 punti per essere la prima artista a calcare il palco, altri 10 per l’esibizione con i ballerini.

- Francesco Gabbani: -5 punti per il total black, +10 per il fiore sulla giacca, +10 per i numerosi inchini, +5 per la presenza al DopoFestival.

- Rkomi: +10 per la scapezzolata, +5 per la presentazione di Gerry Scotti, +15 per la presenza dei performer, +10 per gli inchini, +20 per aver abbracciato sia Scotti che Carlo Conti.

- Noemi: +5 punti per essere stata presentata da Gerry Scotti, ma nessun altro bonus.

- Irama: +5 per la presentazione di Antonella Clerici, +20 per aver abbracciato entrambi i co-conduttori, +10 per il cambio look sul palco.

- Coma_Cose: +5 punti grazie al direttore d’orchestra Enrico Melozzi, +5 per la presentazione di Scotti, +10 per l’abbraccio a Carlo Conti, +10 per la giacca rossa di lui.

- Simone Cristicchi: +10 per la standing ovation, +5 per la presentazione di Antonella Clerici, +10 per il fiore sulla giacca, +20 per essere tra i cinque più votati della serata.

- Marcella Bella: -5 punti per il total black, +20 per aver abbracciato tutti.

- Achille Lauro: +20 punti per essere tra i primi cinque in classifica grazie alla camicia bianca che evita il malus del total black.

- Giorgia: +5 per la presentazione di Scotti, +10 per la standing ovation parziale, +10 per gli inchini, +20 per essere tra i primi cinque in classifica, -5 per il total black.

- Willie Peyote: +15 se le coriste verranno giudicate performer, +5 per la presentazione di Scotti.

- Rose Villain: +10 punti per l’abito a sirena rosso, +5 per la presentazione di Antonella Clerici.

- Olly: +10 punti grazie alla presentazione e all’abbraccio ad Antonella Clerici.

- Elodie: +20 punti per aver abbracciato Carlo Conti e Gerry Scotti.

- Shablo: +45 punti totali: +10 per gli occhiali da sole, +10 per le coriste, +5 per la presentazione di Scotti, +10 per l’abbraccio ad Antonella Clerici.

- Massimo Ranieri: +10 punti per l’abbraccio a Carlo Conti (gli inchini fatti prima dell’esibizione non valgono ai fini del gioco).

- Tony Effe: +15 punti: +5 per la presentazione di Scotti, +10 per i guanti color bordeaux.

- Serena Brancale: +20 punti totali: +10 per l’outfit rosso, +10 per l’abbraccio al conduttore.

- Brunori Sas: +5 per la presentazione di Antonella Clerici, +20 per essere nella Top Five, +10 per aver suonato uno strumento, +5 per la presenza al DopoFestival.

- Kekko dei Modà: +5 punti per la giacca rossa, +5 per gli occhiali da sole, +5 per la presentazione di Antonella Clerici, +10 per il cambio look (poi diventato total black), +10 per gli inchini finali.

- Clara: +25 punti totali per l’esibizione dopo la mezzanotte e gli abbracci.

- Lucio Corsi: +5 per l’esibizione dopo la mezzanotte, +10 per gli inchini, +10 per aver suonato il pianoforte, +10 per l’abbraccio a Gerry Scotti, +10 per l’abbraccio a Carlo Conti, +20 per essere tra i cinque più votati della serata.

- Fedez: +20 punti totali per l’esibizione dopo mezzanotte, la presentazione di Antonella Clerici e l’abbraccio a Carlo Conti, -5 punti per il look total black.

- Bresh: -5 punti per il look total black, +5 per la presentazione di Scotti, +10 per il doppio inchino, +5 per l’esibizione post-mezzanotte, +5 per la presenza al DopoFestival.

- Sarah Toscano: +5 per l’esibizione dopo la mezzanotte, +10 per il doppio inchino, +10 per l’abbraccio a Gerry Scotti.

- Joan Thiele: +25 punti totali per abbracci, esibizione con chitarra ed esibizione prima di mezzanotte.

- Rocco Hunt: -5 per il quarto malus della serata a causa dell’outfit, +5 per la presentazione di Antonella Clerici, +10 per l’abbraccio a Carlo Conti.

- Francesca Michielin: +10 per l’abbraccio, -20 per un problema tecnico, +5 per l’esibizione dopo mezzanotte.

- The Kolors: +10 punti per l’esibizione dopo mezzanotte (se viene considerato l’orario d’inizio, potrebbero arrivare a +15), -10 per il total black, +10 per la scapezzolata del batterista.