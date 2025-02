Fedez sarà al DopoFestival? Il dubbio resta, e a sollevarlo è stata una domanda diretta a Cattelan: il rapper potrebbe decidere di disertare per evitare un confronto con Selvaggia Lucarelli, presenza fissa nel programma.

Il rapporto tra Fedez e la giornalista è da sempre complicato, segnato da scontri accesi, soprattutto sui social. Non stupisce quindi che questa ipotesi sia diventata rapidamente l’argomento più discusso della conferenza stampa di presentazione della prima serata del Festival di Sanremo 2025. A rispondere alla domanda, lanciata dal giornalista Andrea Parrella, è stato proprio il conduttore del DopoFestival Alessandro Cattelan, che ha preferito mantenere un tono neutro, senza alimentare ulteriori polemiche.

Cattelan ha risposto con cautela: «Non lo so se è vera o no, ma credo che non debba essere vissuto come una corte d'accusa. Non sarà un tribunale quel posto, ma un posto dove divertirsi e scherzare». Ha poi aggiunto: «Capisco che, per quello che è successo recentemente, ci si vada a infilare in quell'argomento lì. Ma Selvaggia è una persona intelligente che parla di mille cose, tra cui anche questo (Fedez, ndr)».

Il conduttore ha inoltre spiegato che, quando ha coinvolto Selvaggia Lucarelli nel progetto, non sapeva ancora quali sarebbero stati i cantanti in gara a Sanremo, smorzando ulteriormente i toni. «Ho sempre vissuto Sanremo come spettatore, e le polemiche hanno sempre fatto parte di questo spettacolo», ha minimizzato.

Ma Fedez ci sarà o no? Il dubbio resta. Cattelan ha ammesso di non avere informazioni precise in merito alla presenza di Fedez: «Sulla sua partecipazione, non ne so nulla. Non abbiamo ancora la scaletta definita. Non dico che facciamo senza scaletta, ma quasi».

Per ora, l’ipotesi di un’assenza strategica del rapper non è stata né confermata né smentita. L’unica certezza è che, anche lontano dal palco, Fedez riesce comunque a far parlare di sé.