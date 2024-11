Sul palco con un progetto inedito Egidio Ventura, Frank Marino e Max Russo. Appuntamento venerdì, 15 dicembre

Ritornano insieme i tre musicisti calabresi dopo pochi anni di assenza Egidio Ventura pianista lametino Frank Marino bassista cosentino e Max Russo batterista vibonese. Con il nuovo progetto Super Trio. Assenti dal palcoscenico dal 2013 i tre musicisti hanno deciso di tornare assieme con un repertorio entusiasmante che tocca composizioni di jazz moderno.

Egidio Ventura funambolico pianista jazz con al suo attivo oltre 300 concerti alle sue spalle, artista che mette al centro del proprio sound il ritmo tipico di questa cultura musicale. Dalle energiche sonorità afrocubane con contaminazioni jazz, ed arrangiamenti personali di cover che fanno omaggio a grandi personalità del Jazz internazionale. Con un risultato molto eterogeneo e sicuramente accattivante grazie ai sui momenti di grande energia e virtuosismo.

Frank Marino bassista cosentino ha collaborato con diversi musicisti di fama nazionale e internazionale; Amit Chattereeji, Flavio Boltro, Peter Degirolamo, Walter Sitz Israel Varela, Alan Parsons, Eric Daniel, Robetinho De Paula, Power Trio, Egidio Ventura Eos, Antonio Onorato, Tullio De Piscopo, Jo Amoruso, Ernesto Vitolo, Stefano Debonis, Cristiano Micalizzi, Donato Sensini, Leonardo Delorenzo, Sergio Di Natale, Serafino, Lorenzo Livraghi, Jack Tama, Marcello Surace, Umberto Napolitano.

Ed infine Max Russo, docente e strumentista, che rimane costantemente alla ricerca del perfezionamento personale e ha continuato a frequentare lezioni e seminari dei più grandi batteristi internazionali come Dom Famularo, Dennis Chambers, Jojo Mayer , Dave Weckl, Virgli Donati, Kim Plainfield, Benny Greb, Chris Coleman, Horacio Hernandez, Steve Smith, Aaron Spears. Anche lui diventa un seminarista affermato e richiesto per clinic e masterclass in Italia, Inghilterra, Francia, Belgio, Spagna, Portogallo, Germania, Stati Uniti e in Cina. Collaborando fianco a fianco con artisti come Dom Famularo, Damien Schmitt, Kim Plainfield, Joel Taylor, Phil Maturano, Sergio Bellotti, Pete Lockett. La sua capacità di coinvolgere il pubblico e le sue doti tecniche lo portano ad esibirsi su palchi di prestigio come La Rioja Drumming Festival nel 2016 e ad essere presente come dimostratore ogni anno dal 2013 in poi al Frankfurt Musik Messe in Germania e allo Shanghai Music Messe in Cina.

Il Super Trio si esibirà al Jazz Club "Il Casale" di Feroleto Antico (Cz) Venerdì 15 dicembre. L’ingresso al concerto è gratuito.