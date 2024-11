Un viaggio a ritroso nel tempo che racconta con note musicali, parole e versi istanti della nostra storia. ‘Attra_verso l’universo. Viaggio nel tempo’ è una produzione originale del Festival d’Autunno, nato da una idea del direttore artistico Antonietta Santacroce, la cui prima nazionale sarà messa in scena sabato 15 ottobre, nel Teatro Politeama di Catanzaro e che dal prossimo anno sarà ospitata nei più prestigiosi teatri italiani. Un lavoro che vede la partecipazione di Luca Ward e Carlos Branca, che ne ha curato anche la regia con Rosanna Pavarini

«Non sono stati tempi facili gli ultimi che abbiamo vissuto – ha detto Antonietta Santacroce – ed è proprio durante la pandemia che ho immaginato questo spettacolo. Ognuno di noi ha avuto modo di riflettere sul proprio passato e alle storie che hanno segnato il nostro percorso di vita. Dopo due anni intensi e sofferti ‘Attra_verso l’universo’ vedrà finalmente la luce grazie al lavoro svolto da un grande artista come Carlos Branca e, con lui, Rosanna Pavarini. Voce recitante sarà uno degli attori più amati del nostro teatro, Luca Ward, insieme a Carlos Branca nella doppia veste di attore e regista che ha firmato allestimenti di opere liriche e di teatro di prosa nei principali teatri italiani. Con questo spettacolo vivremo un autentico viaggio nel tempo in cui verranno rivisitate le opere di artisti immortali che hanno fatto la storia della letteratura e della musica».

‘Attra_verso l’universo. Viaggio nel tempo’, nel suo particolare percorso partirà dal futuro che è già presente, come in una Odissea. L’Eroe di questo racconto è la musica, che attraversa e si fa attraversare dalla poesia e dal canto.

Luca Ward come un timoniere, racconterà le avventure e le opere di personaggi mitici, di letterati come Borges e Kafka, di psicanalisti come Jung, e alcune storie originali di eroi contemporanei. Ci sono l’Ulisse di Omero e di James Joyce, e anche Marco Polo e Amleto.

Un viaggio in cui arti diverse si integrano e si modificano: la musica da invisibile si trasforma in immagini nella testa, i corpi diventano parole che compongono una drammaturgia, le frasi abbandonano i significati per diventare emozioni. I brani musicali, scelti entro un arco di tempo di oltre due secoli, si intrecciano a racconti, poesie e testi di cantautori, facendo compiere a ciascun spettatore il proprio viaggio. A fare da colonna sonora in questo viaggio saranno brani musicali di cantautori italiani, Ivano Fossati, Lucio Dalla, fino ad arrivare a Wagner, Mascagni passando da Piazzolla ai Beatles, ai quali si aggiungeranno alcune composizioni originali.

Uno spettacolo avventuroso ma soprattutto emozionante perché si muove a ritroso, riavvolgendo il nastro delle nostre vite per arrivare attraverso i ricordi all’origine di quello che è il nostro presente-futuro. In fondo che cosa è il viaggio se non la continua ricerca di ciascun essere umano che partendo dal suo mondo interiore si espande nell’universo per unirsi all’istante ultimo che tutti li contiene.

La regia è affidata a Carlos Branca, regista e sceneggiatore argentino, che ha prodotto con il premio Oscar Luis Bacalov lavori di risonanza mondiale tra i quali ‘Estaba la madre’, ‘Concerto Baires’, ‘E Borges racconta che…’. Come attore ha interpretato una varietà di ruoli diversi nel teatro classico e contemporaneo argentino e internazionale.

Luca Ward è la voce del cinema. Riconosciuto in tutto il mondo per la sua estrema bravura nel doppiare personaggi più importanti dello star system hollywoodiano, tra i quali Hugh Grant, Antonio Banderas, Pierce Brosnan, Samuel L. Jackson e, quello che più lo contraddistingue, Russel Crowe ne ‘Il gladiatore’. La sua timbrica particolare e la sua indiscussa versatilità. Accanto alla sua attività di doppiatore Ward è amato dagli italiani per le sue interpretazioni in numerose serie televisive e in importanti film come ‘7 Km da Gerusalemme’, diretto da Claudio Malaponti.